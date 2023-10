Le président du Mouvement démocratie nouvelle (MDN), Jean-Pierre Charbonneau, estime que le Parti libéral du Québec (PLQ), qui défend depuis longtemps le statu quo en ce qui a trait au mode de scrutin, commettrait une erreur en préconisant un vote préférentiel, comme le propose son comité de relance.

Une telle réforme ne permettrait pas de corriger les distorsions du système actuel, estime l'ex-député péquiste, qui a siégé comme président de l'Assemblée nationale de 1996 à 2002.

Elle n'aurait pas non plus l'effet souhaité par un nombre de plus en plus grand de citoyens qui, selon lui, aspirent à une meilleure représentativité parlementaire des différents courants politiques qui circulent au Québec.

En implantant un système préférentiel – soit un vote à plusieurs tours, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne plus de 50 % des voix – au lieu d'un scrutin majoritaire uninominal à un tour, les libéraux ne feraient que consolider l'hégémonie des formations actuelles, explique M. Charbonneau.

Avoir un Parlement où les grands partis se partageraient le pouvoir selon les préférences du moment, ce n'est pas avoir un Parlement représentatif : c'est avoir un système qui favorise encore une fois les grands partis.

Selon lui, les Québécois souhaitent plutôt que les petites formations politiques, qui obtiennent autour de 10 ou 12 % , puissent aussi avoir leur place au Parlement, jouer un rôle dans les débats qui s'y déroulent et former des coalitions.

Or, c'est exactement ce que permettrait le système proportionnel mixte compensatoire que propose le MDN , avec l'appui, entre autres, de Québec solidaire (QS), du Parti québécois (PQ), du Parti vert du Québec (PVQ), de Climat Québec ainsi que de plusieurs organisations syndicales, étudiantes et citoyennes, fait valoir M. Charbonneau.

Ouvrir en mode plein écran Le MDN avait convié les médias, la semaine dernière, à un point de presse au cours duquel ses représentants ont annoncé le dépôt d'un projet de loi et le lancement d'une pétition en faveur d'une réforme du mode de scrutin. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le modèle prôné par le MDN – et décrit dans le projet de loi 499 déposé la semaine dernière par le député solidaire Sol Zanetti – propose la tenue de deux votes simultanés qui déboucheraient sur l'élection de 80 « députés de circonscription » et de 49 « députés de liste ».

Une telle façon de faire permettrait, selon le MDN , de former une assemblée plus représentative qu'actuellement, alors que la Coalition avenir Québec (CAQ), au pouvoir, détient plus de 70 % des sièges alors qu'elle a obtenu un peu moins de 41 % des voix aux élections générales de 2022.

Elle pourrait d'ailleurs être intéressante pour les libéraux dans le contexte où [ils] sont présentement , souligne M. Charbonneau, faisant référence aux résultats électoraux du PLQ , qui a enregistré le pire score de son histoire aux élections générales de l'an dernier, soit un peu moins de 15 %.

Aux membres de trancher

La proposition libérale de consulter les Québécois en vue d'adopter un mode de scrutin préférentiel fait partie des 41 recommandations formulées cette semaine par le comité de relance du PLQ , présidé par l'ex-sénateur André Pratte et la députée Madwa-Nika Cadet. Officiellement, elle n'a pas encore été adoptée par le parti, cependant.

Ce système revêt de nombreux avantages , peut-on lire dans le document. Il n’exige pas de modifier la carte électorale, il ne risque pas de mener à une multiplication indue du nombre de partis à l’Assemblée nationale et il permet aux tiers partis d’être mieux représentés , soutiennent ses auteurs.

Le rapport Pratte-Cadet sera soumis à l'attention des membres du PLQ en fin de semaine, alors que ceux-ci seront réunis en conseil général à Drummondville. L'exécutif en profitera par ailleurs pour annoncer dimanche matin les règles de la course à la succession de Dominique Anglade à la tête du parti.

Le PLQ prône depuis 15 ans le maintien du mode de scrutin actuel. En 2017, au moment où le gouvernement Couillard était au pouvoir, il s'agissait du seul parti à ne pas être en faveur d'un système proportionnel mixte compensatoire.

La CAQ , à l'époque, était au nombre des formations politiques faisant l'éloge d'une réforme du mode de scrutin. Un projet de loi a même été déposé par la ministre Sonia LeBel après les élections de 2018 qui l'ont portée au pouvoir.

La pièce législative est toutefois morte au feuilleton, le premier ministre Legault jugeant qu'il ne s'agissait pas d'une priorité pendant la pandémie de COVID-19. La proposition a depuis disparu du programme caquiste.

Sur la scène fédérale, le Parti libéral du Canada (PLC) de Justin Trudeau a également défendu pendant quelque temps la nécessité de réformer le mode de scrutin. Mais là encore, cette idée a été abandonnée après les élections de 2015.

Avec les informations d'Alexandre Duval