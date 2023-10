La défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, a rendu la première partie de son rapport sur les campements de personnes en situation d'itinérance au Canada. Il préconise notamment l’arrêt des démantèlements de ces camps et plus de moyens pour améliorer le quotidien de leurs résidents.

Pour établir ce rapport, (Nouvelle fenêtre) Marie-Josée Houle a pris part depuis février 2023 à plusieurs événements à travers le pays. Elle a ainsi entendu le témoignage de résidents des campements et de défenseurs des droits des communautés locales à Calgary, Montréal, Saskatoon, Toronto, Vancouver et Winnipeg.

La défenseure a également rencontré des organismes autochtones nationaux ainsi que de nombreux organismes et défenseurs des droits des autochtones locaux, dont certains de Colombie-Britannique.

Selon le rapport, l’approche punitive et les démantèlements des camps ne fonctionnent pas. La force qui est utilisée pour démanteler les campements cause beaucoup plus de tort , détaille Marie-Josée Houle qui préconise de cesser les mesures de maintien de l’ordre appliquées à ces camps.

Habituellement, le démantèlement a lieu parce qu’il y a une pression du public. Ce public a déshumanisé les personnes qui vivent dans ces campements, et ne les voit pas comme des êtres humains qui sont en fait en train de vivre les pires moments de leur vie.

Davantage de moyens

Aurélien Derozier, responsable de la communication à La Boussole, un centre communautaire à Vancouver, estime lui aussi qu’il faut mettre fin aux démantèlements des campements : On ne voit pas comment ça peut être positif à partir du moment où on ne traite pas les causes de l’itinérance. On va juste ajouter plus de conflits, plus de traumas.

Le rapport préconise aussi davantage de moyens de la part des gouvernements fédéral et provinciaux pour aider les villes et pour investir dans des solutions de logement à court et à long terme.

Des financements supplémentaires devraient également être débloqués pour améliorer la vie des personnes qui résident dans ces camps, dit le rapport. Des services de base doivent ainsi leur être proposés, comme l’accès à l’eau, à l'électricité, à des sanitaires et au chauffage.

Place à la phase de dialogue

Michelle, une bénévole qui aide les résidents du campement du parc Crab près du centre-ville de Vancouver, explique qu'ils n’ont pas accès à ces services de base. L’eau potable et les sanitaires sont à 5 minutes de marche. Ils n’ont pas accès à des douches. Ils n’ont ni chauffage ni électricité, ce qui rend les choses très difficiles l’hiver.

Michelle dit que les bénévoles sur place tentent de trouver des solutions. Elle en appelle à l’aide de la Municipalité.

La défenseure fédérale du logement va maintenant entamer la phase de dialogue avec les gouvernements et les municipalités pour tenter de mettre en place les solutions proposées.

La deuxième partie du rapport est attendue en janvier 2024.

Avec les informations de Dominique Levesque