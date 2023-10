La mairesse Valérie Plante a l'intention de briguer un troisième mandat à la tête de Montréal lors des prochaines élections municipales, en 2025.

Interpellée à ce sujet en point de presse jeudi, Valérie Plante n'a pas hésité à confirmer son intention.

Il y a des transformations de Projet Montréal, elles sont tangibles, on les voit. Je pense que, de façon générale, les gens apprécient la direction qu’on a prise , a-t-elle dit.

Et moi, comme mairesse, la direction que j’ai mise de l’avant, [soit] ne laisser personne derrière, mais en même temps avoir une vision claire, [...] les gens savent où je m’en vais et je pense que c’est apprécié. Aujourd'hui, si vous me posez la question, c’est oui , a-t-elle lancé.

La mairesse en est à la moitié de son deuxième mandat qui se termine en 2025.

Des finances difficiles

L’administration Plante a adopté mercredi un plan de resserrement budgétaire de 100 millions de dollars afin de protéger l’équilibre de son bilan financier de 2023.

Les contribuables montréalais ont dû absorber une hausse moyenne de 4,1 % de leur avis d'imposition en 2023. La plus forte hausse qu'on ait vue depuis 12 ans.

Le tout accompagné d’une hausse moyenne de 32,4 % du rôle foncier en 2022 que la Ville a dû répartir sur trois années pour la rendre plus digeste. Le prochain budget municipal sera présenté le mois prochain.