Agressions sexuelles : demande d’action collective contre la congrégation des Eudistes

Une demande d'action collective contre la congrégation des Eudistes, qui œuvre notamment à Québec, a été déposée jeudi matin par le cabinet d’avocat Arsenault Dufresne Wee Avocats pour des agressions sexuelles commises de 1940 jusqu’à aujourd’hui.

Dans sa demande d’action collective, le Demandeur, désigné sous les initiales G.G., affirme lui-même avoir été victime du père Charles-Eugène Langevin entre 1965 et 1969 alors qu’il était étudiant à l’Externat Saint-Jean-Eudes de Québec.

Le Demandeur réclame au tribunal le statut de représentant pour toutes les victimes qui ont été agressées sexuellement au Québec par des Eudistes. Le cabinet d'avocats indique que le recours vise toutes les victimes potentielles d'agressions sexuelles par les Eudistes, employés, ou bénévoles, survenues de 1940 à aujourd'hui .

Le dépôt de cette action collective est une étape importante , écrit G.G. dans un communiqué de presse.

Je souhaite aller de l’avant pour moi-même, mais surtout pour toutes les autres victimes. J’espère que ce processus nous permettra de nous soulager un peu des souffrances vécues. C’est un processus extrêmement difficile que d’entreprendre une telle action qui m’oblige et obligera toutes les victimes à revivre des évènements traumatisants. J’espère que la Congrégation agira de manière à réparer les torts qu’elle a causés.

Ouvrir en mode plein écran Les agressions sexuelles seraient survenues à l’externat ainsi qu’à la maison des Eudistes à Québec. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Un nombre de victimes qui pourrait augmenter

Neuf autres personnes font également partie de cette demande d'action collective pour l'instant, a fait savoir Me Virginie Dufresne-Lemire, avocate pour Arsenault Dufresne Wee Avocats. Les Eudistes, de notre compréhension actuelle, étaient vraiment présents dans deux établissements principaux [l’Externat Saint-Jean-Eudes, à Québec et le Collège des Eudistes à Montréal] mais on a des victimes qui ont été agressées par des Eudistes dans des paroisses, dans des presbytères et des églises , mentionne-t-elle en entretien téléphonique. Pour le moment, ces dénonciations concernent six membres ou employés des Eudistes.

On croit qu’il y a un nombre potentiellement élevé de victimes qui pourraient s’inscrire, mais on va juste le savoir avec le temps.

Le cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats mène plusieurs actions collectives contre des congrégations religieuses et des diocèses pour indemniser des personnes victimes d’agressions sexuelles, comme l’action collective intentée en 2019 contre le diocèse de Montréal. Plus de 2000 personnes sont inscrites dans les différents recours, portés par le cabinet.

Toutes les victimes peuvent s'inscrire gratuitement et en toute confidentialité à cette action collective contre les Eudistes en contactant le cabinet d'avocats par courriel à l'adresse actioncollective@adwavocats.com. Me Virginie Dufresne-Lemire encourage les victimes à les contacter.