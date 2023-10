Pénurie d’Ozempic : le défi quotidien d’une Néo-Écossaise diabétique

Cela fait deux mois que l'Ozempic est difficile à trouver. Ce médicament contre le diabète est victime de son succès, notamment à cause de sa popularité chez les personnes qui veulent perdre du poids. Or, à cause de la pénurie, une diabétique d'Halifax dit subir des crises d'hypoglycémie quasi quotidiennement.

Laura Fortin se rend à la pharmacie plusieurs fois par semaine pour s'enquérir de la disponibilité de l'Ozempic.

Je suis allée voir trois ou quatre fois à la pharmacie et ils attendaient tout le temps , se désole-t-elle. Il y avait une longue liste de gens comme moi qui sont en attente du stylo 1 mg et c'est juste pour une pharmacie.

Ouvrir en mode plein écran Laura Fortin peine à se réapprovisionner en doses d'1 mg d'Ozempic. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Le médicament contre le diabète fait face à une vague de popularité sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram où ses effets secondaires amincissants sont loués. Les médecins et pharmaciens estiment qu'il y a des effets secondaires à l'utiliser pour la perte de poids et qu'il devrait être limité aux patients diabétiques.

Sa popularité a néanmoins mené à une pénurie. Son fabricant Novo Nordisk affirme qu'elle devrait se résorber à la mi-octobre, mais Laura Fortin dit que son pharmacien n'attend pas de nouvelle dose d'1 mg avant novembre.

Le vendeur rationne les doses d'1 mg , explique Graham MacKenzie, un pharmacien de Baddeck. Il peut en arriver une aujourd'hui, mais aucune dans les jours qui viennent.

Des crises répétées qui l'empêchent de vivre normalement

Si j'ai des crises d'hypoglycémie tous les jours comme c'est là, je ne pense pas que je vais [supporter cela] longtemps.

La résidente de Dartmouth, dans la Municipalité régionale d'Halifax, cumule donc les doses de 0,25 et 0,5 g pour réguler le taux de sucre dans son sang.

La concentration du produit n'est pas la même. Elle est plus petite. Puis si tu injectes ça à deux points différents, tu ne sais pas comment ton système va l'absorber , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Laura Fortin s'injecte des doses de 0,5 g pour réguler le taux de sucre dans son sang. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

La maman de cinq enfants dit subir quasiment tous les jours des crises d'hypoglycémie qui l'empêchent de parler et de se concentrer.

Tu deviens endormie, tu trembles, tu as des chaleurs , détaille-t-elle. Tu n'es pas fonctionnelle.

Laura Fortin a tenté des alternatives à l'Ozempic, comme les pilules Rybelsus, mais elles ne sont pas aussi efficaces, selon elle.

Ça dépend de ton corps, ça dépend de l'absorption, ça dépend de plein de choses. C'est complexe le diabète , dit-elle.

Laura Fortin aimerait que les médecins réservent la prescription de doses d'1 mg aux diabétiques et aux personnes en surpoids qui n'ont pas de solution de remplacement.