Passer une journée au Salon du livre de l’Estrie avec ses élèves

Le Salon du livre de l'Estrie est un moment unique pour les élèves qui ont le goût de plonger dans le monde littéraire. Pour les enseignants, c'est l'occasion de susciter et d'enrichir l'intérêt pour la lecture. Les premiers jours du Salon sont animés par le passage de 3500 écoliers venant des quatre coins de la région. Quelques enseignants rencontrés sur place nous parlent avec émerveillement de leur expérience à cette grande foire du livre.

Aujourd'hui, on a rencontré l'autrice Annie Groovie. Elle nous a montré son processus créatif, comment on fait des tempêtes d'idées pour trouver son personnage, ses histoires. Pour nos élèves, c'était vraiment significatif. Puis on a eu une signature des autrices et des auteurs qu'ils aiment beaucoup. Alors c'est vraiment une journée magnifique!