Les touristes moins nombreux cet été au Bas-Saint-Laurent

Les touristes étaient moins nombreux cet été au Bas-Saint-Laurent, contrairement à l'an dernier. Tourisme Bas-Saint-Laurent rapporte une légère baisse d’achalandage, notamment dans les établissements d’hébergement. Le taux d’occupation est passé de 72,6 % à 69,7 %.

Selon l’organisme, cette diminution serait attribuable d'abord à la météo, mais aussi à l’inflation.

Cependant, malgré cette légère baisse, le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque, mentionne que la région a tout de même connu une hausse d’achalandage de 7 % comparativement à 2019.

Je pense qu’on peut se considérer comme une destination .

Ouvrir en mode plein écran Pierre Lévesque est président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Photo : Tourisme-Bas-Saint-Laurent

Avec l’arrivée du beau temps en septembre et octobre, M. Lévesque indique que l’achalandage de cet automne pourrait être record.

Vu qu’on est une destination qui est quand même à proximité des grands centres, on n'est quand même pas très loin de Québec et de Montréal, les gens disent : “bon ben, s'il n'a pas fait beau, on va y aller à l'automne” , estime-t-il.

Parmi les voyageurs de passage au Bas-Saint-Laurent cet été, 94 % provenaient du Québec, 3 % arrivaient d’ailleurs au Canada et 3 % étaient issus de l’international.