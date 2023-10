Les effectifs en hausse poussent les écoles francophones à solliciter plus d’édifices

L’évolution croissante du nombre d'élèves dans les écoles francophones de l’Alberta remet au goût du jour l’épineuse question de la nécessité des nouvelles infrastructures pour les principaux conseils scolaires.

Avec 4 131 élèves inscrits pour l’année scolaire 2023-2024 à la fin septembre, le conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) à Edmonton a dépassé pour la première fois le cap des 4 000 inscriptions dans ses 20 écoles francophones. C’est une hausse d’environ 7 % par rapport à l'année dernière. On avait anticipé une hausse, mais certainement pas de l'ampleur qu'on a eue , affirme le directeur général du CSCN, Robert Lessard.

Le Conseil scolaire FrancoSud à Calgary, a connu, pour sa part, une augmentation de 13 % du nombre de ses élèves au cours des 5 dernières années. Pour l’année 2023-2024, son tableau affiche pour ses 15 écoles, 3860 élèves de la maternelle en 12e année. Cela représente 98 élèves de plus que l'année dernière et 368 de plus qu’en 2021-2022.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’immigration et la mobilité interprovinciale favorisantes, Robert Lessard dit s’attendre à ce que les effectifs continuent de gonfler même au cours de l'année scolaire comme c'était déjà le cas l’année dernière. On a eu un bond dans nos inscriptions entre la fin septembre et le mois de mars , explique-t-il.

Publicité

La nécessité de plus d’infrastructures

Faire face aux augmentations constantes des effectifs demande beaucoup de réaménagements dans les écoles, explique la présidente du Conseil scolaire FrancoSud, Hélène Emmel. Cela passe par des classes beaucoup plus chargées, dit-elle.

Nos écoles sont pleines. Tous les petits recoins des écoles sont bien utilisés… Par exemple, en classe de 6e année, au lieu d'avoir, mettons entre 22 et 25 élèves, je peux en avoir 28 ou même 30. C'est malheureux, mais on essaie d'avoir aussi des aides pédagogiques dans ces cas-là pour assister les enseignants.

FrancoSud dit travailler pour avoir de nouvelles infrastructures. Deux écoles sont en cours de construction et deux autres en projet, affirme Hélène Emmel.

Si au CSCN on dit arriver jusqu’ici à créer des classes avec un nombre raisonnable d'élèves, selon les fluctuations d'une année à l'autre, le directeur général, Robert Lessard, reconnaît que le nombre grandissant d'enfants dans certaines écoles met la pression sur le conseil scolaire.

Publicité

On a vraiment un besoin d'édifices scolaires pour répondre à cette croissance, particulièrement dans certaines régions de la ville d'Edmonton, dans l'ouest, entre autres, où on a vraiment besoin d'une école assez rapidement pour accueillir plus d'enfants.

Robert Lessard souligne que la question des infrastructures est un problème qui continue d'être présent au Conseil scolaire Centre-Nord depuis 1994.

On continue de mettre beaucoup de pression sur le gouvernement provincial pour avoir du financement pour construire de nouvelles écoles , ajoute-t-il.

Avec les informations de Edith Boivert et Lyne Lemieux