Le projet d'implantation de la culture de noisettes au Bas-Saint-Laurent continue de grandir. Cinq ans après avoir fait germer son idée, Biopterre prépare maintenant la stratégie de récolte des fruits de son travail.

Au mois de septembre, une délégation de la noisette du Bas-Saint-Laurent a fait un tour de l'Ontario et des États-Unis pour en découvrir davantage sur la culture de cette noix.

Le voyage gourmand a également permis au propriétaire de la fromagerie Le Mouton blanc à La Pocatière, Pascal-André Bisson, d'adopter un plan de match pour les deux prochaines années de production. Il est un des 22 producteurs à participer au projet-pilote.

Pierre-André Bisson et Rachel White cultivent la noisette en plus de produire des fromages au Kamouraska. Photo : Gracieuseté de la fromagerie le Mouton blanc

Selon Maxime Tardif, codirecteur du secteur innovation, agroforesterie et cultures innovantes chez Biopterre, visiter des vergers commerciaux et des centres de recherche expérimentés permet de trouver l'inspiration requise pour la suite des choses.

Des noisettes sont récoltées dans ce verger du Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Après l'implantation des noiseraies et les premières récoltes, l'heure est maintenant venue pour le comité de travailler au développement de la stratégie de récolte, de transformation et de mise en marché.

La récolte de noisettes du Bas-du-Fleuve est imminente , prévient Maxime Tardif. On va commencer à avoir des quantités suffisamment importantes pour réfléchir à la suite : comment on la récolte, comment on la met en marché.

C'est maintenant la troisième année que les producteurs agricoles récoltent les noix savoureuses.

Biopterre continue ses recherches pour créer un cultivar parfaitement adapté au Bas-Saint-Laurent, qui pourra résister aux changements climatiques ou aux insectes ravageurs.

Avec des informations de Shanelle Guérin