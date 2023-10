Aucun candidat à la mairie de Saint-Jean-de-Cherbourg

Saint-Jean-de-Cherbourg devra déclencher un deuxième scrutin pour tenter de pourvoir au poste de maire, vacant depuis l'hiver dernier.

Des élections partielles ont été déclenchées dans l'espoir de pourvoir ce poste ainsi que le siège de conseiller numéro 6, tous deux vacants depuis plusieurs mois.

Les aspirants maires et conseillers avaient jusqu'au 6 octobre à 16 h 30 pour signifier leur intérêt en vue d'élections partielles prévues le 5 novembre.

Personne n'a levé la main pour officiellement remplacer Francine Ouellet-Leclerc, qui a démissionné en janvier dernier.

On avait toujours espoir que quelqu'un arrive, mais c'est vrai qu'on est mal tombés : on était dans la période de chasse, aussi, et chez nous, c'est quasiment une religion.