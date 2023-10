Véritable phénomène social, les loteries de type chasse à l’as peuvent se transformer en petite mine d’or pour les organisations qui les gèrent. Lorsque la cagnotte augmente, parfois au-delà du million de dollars, les acheteurs de billets affluent par centaines, sinon par milliers dans une région, permettant à des communautés de financer de nombreux projets.

Le comité de la Chasse à l’as de cœur du Club VTT Chaleur est vraiment chanceux. Pour la deuxième fois en un peu plus d’un an, son gros lot dépasse le million $. Même que celui qui sera en jeu mardi prochain lors du tirage à Petit-Rocher, dans la municipalité de Belle-Baie, pourrait atteindre 2,5 millions $.

Mon rêve, c’est de dépasser le record des 4 millions $ à Inkerman en 2018 , avoue sans détour René Beaudet, président des Amis de la santé de l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, un des partenaires de cette populaire loterie.

Ouvrir en mode plein écran Les chiffres du tirage du 10 octobre. Photo : Gracieuseté : Chasse à l'as Club VTT Chaleur

C’est la sixième chasse à l’as dont le gros lot franchit le cap du million de dollars dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Dalhousie : 1,3 M $ (2016)

Lamèque : 3,9 M$ (2017)

Inkerman : 4 M$ (2018)

: 4 M$ (2018) Club VTT Chaleur : 1 M$ (2022)

Chaleur : 1 M$ (2022) Club VTT Nord-Ouest : 1,5 M$ (2023)

La cagnotte de 2,2 millions $ de la Chasse à l’as de cœur du Club VTT Chaleur n’a pas été remportée mardi. Mais Lawrence Doiron, de Néguac, est reparti avec un joli lot de consolation de près de 148 500 $, soit 20 % des ventes de la semaine, comme l’exigent les règlements.

Il s’est donc vendu pour tout près de 750 000 $ en billets à travers tous les points de vente éparpillés dans la région Chaleur, dans la Péninsule acadienne et dans le Restigouche, somme qui ne cesse de grimper à mesure que le gros lot prend de l’ampleur.

Les organisateurs se croisent les doigts pour atteindre les 6 ou 7 millions en prix principal.

Générer de l'intérêt

En septembre 2022, la chasse à l’as avait franchi le cap du million $ en prix, avant de voir Édith LeBlanc, de Memramcook, remporter le gros lot. Il restait alors 20 cartes cachées.

René Beaudet admet que son organisme a de la chance, mais ce n'est pas tout.

Ouvrir en mode plein écran Chantal et René Frenette ont remporté le prix de consolation au tirage du 3 octobre. Chantal est accompagnée de Levis Roy et Jean-Michel Chiasson, deux bénévoles de la loterie. Photo : Gracieuseté : Chasse à l'as Club VTT Chaleur

Leur secret? Vendre le plus possible de billets le plus tôt possible, question de générer de l’intérêt avec un lot rapidement plus alléchant, explique-t-il.

C’est aussi d’avoir une bonne équipe. Ça intéresse les gens à la cause parce que la cause est bonne , exprime René Beaudet, qui fait partie d’un groupe de près d’une trentaine de bénévoles.

Ouvrir en mode plein écran Le gagnant du tirage du 10 octobre a raté l'as de coeur et 2,2 millions $ d'une seule case. Photo : Gracieuseté : Chasse à l'as Club VTT Chaleur

Après le tirage de mardi, le groupe d’organisateurs a remis plus de 1,2 million $ en prix de consolation. Les gagnants et les acheteurs viennent d’un peu partout.

Il y a même un autobus rempli d’acheteurs qui part de Memramcook et qui se rend jusqu’à Petit-Rocher pour acheter plus de 650 livrets de six billets, raconte-t-il.

Financer des projets communautaires

Les profits recueillis seront partagés entre les partenaires, soit trois clubs d’âge d’or, les Amis de l’Hôpital régional Chaleur, le Club VTT Chaleur et le Club de motoneige Chaleur pour la réalisation de différents projets communautaires.

Par exemple, les Amis investissent cet argent en équipements médicaux pour l’hôpital de Bathurst, alors que le Club VTT Chaleur en a besoin pour construire des ponts et de meilleurs sentiers pour ses membres.

En 2017, la loterie « À l’ombre de nos clochers » de la paroisse Saint-Paul de Lamèque avait fait courir les foules avant d’atteindre un gros lot de 3,9 millions $.

Bénévole à la paroisse, Jackie Plourde se souvient de l’euphorie de cette aventure.

C’était grandiose. La rue était bloquée tellement il y avait des gens qui venaient. L’économie du coin en a profité, même à Shippagan. Nous ne remercierons jamais assez le ciel pour ça.

La loterie a permis au comité d’amasser plus de 6 millions $. L’argent a ensuite été redistribué dans les paroisses de l’île pour le maintien des églises et l’aide à la communauté.

Ouvrir en mode plein écran Jackie Plourde dans son bureau de la paroisse de Saint-Pierre, à Lamèque. Photo : Radio-Canada

Parmi les projets, il y a eu la construction d’une salle multifonctionnelle au sous-sol de l’église de Lamèque, au coût de 1,7 million $. Cette salle peut servir de centre d’urgence avec toutes les commodités en cas de catastrophe ou d’inconvénient majeur.

Ça nous a pris un an et demi à tout dépenser. On n’en a pas gardé. On a aussi fait quelques placements pour assurer la longévité de nos églises , émet-elle.

Aujourd’hui, la chasse à l’as, après quatre autres tentatives nettement moins fructueuses, a laissé place à un autre type de loterie pour les paroisses de l’île Lamèque.

Les leçons d’ Inkerman

La chasse à l’as d’Inkerman a été une expérience mouvementée pour le Comité du pont d’Inkerman, avec son gros lot record de 4 millions $ en 2018.

Ouvrir en mode plein écran La Chasse à l'as, à Inkerman, visait à amasser des fonds pour la reconstruction du pont incendié. Photo : Radio-Canada / René Landry

Ç’a été la plus grosse au Canada, mais ç’a été une belle expérience. Nous avions des gros clients venant du sud qui venaient acheter des milliers de dollars en billets. Cela a demandé beaucoup de temps et d’efforts, mais ç’a rapporté , expose Lloyd LeBlanc, qui était coordinateur de cette chasse à l’as.

Elle a aussi servi de leçon pour la Société de loterie de l’Atlantique, qui a ensuite changé certaines règles.

Inkerman a eu de profondes répercussions sur les chasses à l’as qui ont suivi. Nous avions des billets numérotés. C’était plus rapide à gérer. Aujourd’hui, les billets sont signés, ce qui ralentit les ventes. Nous avons aussi nui à la Société de loterie de l’Atlantique. Les gens préféraient dépenser leur argent dans une chasse à l’as de 2 millions $ parce qu’ils avaient plus de chance de gagner que dans un billet de Lotto Max de 60 millions $ toujours remporté dans les grosses régions , a-t-il évoqué.

Le chasse à l’as d’Inkerman a permis au Comité du pont et à ses partenaires d’amasser près de 7 millions $. De ce montant, 2,9 millions $ ont été placés et seront utilisés si la province décide de construire un nouveau pont piétonnier pour remplacer celui en bois incendié en 2017.

Une ombre au tableau

Ce type de concours devient parfois si populaire qu’il arrive qu’il jette de l’ombre sur d'autres sources de financement.

Ouvrir en mode plein écran Huit clubs de VTT de la Péninsule acadienne se sont unis pour partager les profits d'une nouvelle loterie, le VTT d'or. Photo : Facebook/VTT d'or

Avec un gros lot de 2,5 millions $, la Chasse à l’as du Club VTT Chaleur attire comme un aimant des acheteurs de partout grâce à la collaboration de commerçants locaux dans des régions limitrophes.

Ça se fait au détriment d'autres loteries locales, comme celle du VTT d’or dans la Péninsule acadienne, qui regroupe huit clubs de VTT .