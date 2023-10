Cuba n’est plus la même : la pire crise en 30 ans

Les dernières fois que nous avons visité Cuba, c’était lors des années euphoriques qui ont suivi l’ouverture manifestée par le président américain d’alors, Barack Obama, puis lors du retour des sanctions économiques de son successeur de Donald Trump, maintenues par Joe Biden. Un véritable cataclysme économique. La pandémie de COVID-19 a causé un second cataclysme : la course pour créer des vaccins a été coûteuse, tout comme l’effondrement du tourisme, source majeure de revenus.

En 2023, l'île n’est plus la même, nous disent les gens que nous y avons retrouvés.

Mais Cuba cherche à s’ouvrir de nouveau.

La dernière grande crise s'était déroulée pendant ce qu’on a appelé la Période spéciale en temps de paix , au moment de la chute du monde soviétique, au début des années 1990. On manquait de tout, à l'époque.

Maintenant, on peut presque tout obtenir à Cuba – à condition de pouvoir se le payer.

Le 1er janvier 2021, en pleine pandémie, Cuba se résigne enfin à unifier ses monnaies : fini le CUC (peso convertible) aligné sur le dollar américain, le CUP (peso cubain) devient la seule monnaie nationale. Mais c’est aussi le retour légal du dollar américain sur le marché cubain. De 24 pesos pour 1 dollar au début, on passe à la mi-octobre à 250 pesos pour 1 dollar dans la rue, sur le marché noir, théoriquement illégal.

L'inflation galope. Terrible pour peut-être la moitié de la population qui touche des salaires ou des pensions en pesos (CUP), qui ne sont pas indexés. Une pension mensuelle de retraite ne vaut plus qu’une vingtaine de dollars. Ceux qui reçoivent des dollars de leur famille à l’étranger ou qui possèdent un commerce s’en sortent beaucoup mieux.

Autre réforme majeure, en août 2021 : peu après la grande manifestation réprimée du 11 juillet dans toute l’île, des petites, moyennes et micro-entreprises (MIPYME) sont autorisées. Elles peuvent compter jusqu’à 100 employés et importer directement leurs produits.

Le retour des sanctions économiques américaines et la pandémie de COVID-19 ont durement affecté l'économie cubaine. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

Ainsi, Martin Nizarane peut faire grandir Clamanta, son entreprise familiale de yogourt et crème glacée. Le problème, c’est qu’il doit importer ses produits de base en dollars, alors qu’il vend son yogourt et sa crème glacée en pesos, accessibles aux consommateurs cubains.

Ces deux grandes réformes combinées ont des effets indésirables. Inflation et ruée sur les pesos pour acheter des dollars. Des guichets automatiques sont souvent vides ou bien ils limitent les retraits.

La valeur des pesos cubains a dégringolé. Photo : Radio-Canada / Fred Tremblay

Le gouvernement veut alors imposer les paiements numériques – ce qu'il appelle la bancarisation –, alors que les banques d’État ne sont pas équipées pour ça et que la population résiste.

S’ajoutent les pannes de courant et le manque d’essence occasionnel dans les stations-service. Les sanctions américaines contre Cuba (mais aussi contre la Russie, l’Iran et le Venezuela) perturbent les arrivages de pétrole qui alimentent les centrales électriques.

C’est la grogne à Cuba.

Raul Castro lève le bras du nouveau président élu, Miguel Diaz-Canel, à l'Assemblée nationale, le 19 avril 2018. Photo : Getty Images / Adalberto Roque

Le président Miguel Diaz Canel reprend la série de réformes amorcées par Raul Castro en 2011 puis suspendues sans explications vers 2015 (pendant la période Obama).

Manque de consensus dans le Parti communiste cubain, peut-être?

Carlos Arzugaray, ex-diplomate cubain, analyste politique, ne mâche pas ses mots.

Si la réforme s’était terminée avant que Diaz Canel devienne président, il aurait été probablement un bon administrateur. Mais il n'est pas un réformateur, il n'a pas l’étoffe nécessaire des réformateurs , estime-t-il.

Un réformateur doit prendre des risques. Et Diaz Canel n’aime pas prendre des risques.

Ancien diplomate, Carloz Arzugaray est aujourd'hui analyste politique. Photo : Radio-Canada / Fred Tremblay

Mais les circonstances lui forcent la main.

Beaucoup de mesures du gouvernement sont prises au dernier moment, en temps de crise , souligne M. Arzugaray. Et l’improvisation se heurte à la bureaucratie. Les bureaucrates ne veulent pas de changements parce qu'ils perdront du pouvoir et des privilèges.

Les économistes trépignent, car ils ont l’impression d’avoir prêché dans le désert, ces 20 dernières années.

On sent la peur, les doutes, les craintes, l’absence de leadership comme du temps de Fidel Castro.

Ileana Diaz Fernandez enseigne à l'Université de La Havane. Photo : Radio-Canada / Fred Tremblay

Ce leadership n’existe plus et cela engendre des craintes. Crainte de la concentration de la propriété, de la richesse , ajoute Mme Diaz Fernandez. Tout ça a un effet sur la population, on l’a vu [lors des manifestations] le 11 juillet [2021]. Car il y a le souci de protéger la population. Le problème, c’est que, quand les mesures nécessaires ne sont pas prises, on ne la protège plus.

Et la population cubaine, de nos jours, est beaucoup mieux informée.

Non, Cuba n’est plus la même.