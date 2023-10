Ottawa approuve la demande d’Halifax pour financer des logements

Le gouvernement du Canada et la municipalité régionale d’Halifax se sont entendus pour accélérer la construction de logements dans la capitale néo-écossaise au cours des dix prochaines années.

L’annonce d’aujourd’hui aidera à accélérer la construction de plus de 2600 logements autorisés au cours des trois prochaines années et de 8866 logements au cours de la prochaine décennie , assure le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser.

Je tiens à féliciter Halifax d'avoir saisi cette occasion et d'être déterminé à construire davantage de logements pour la ville.

Ouvrir en mode plein écran Le gouvernement va fournir plus de 79,3 millions $ du Fonds pour accélérer la construction de logements pour éliminer les obstacles à la construction de logements dans la capitale néo-écossaise. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La municipalité avait soumis sa candidature pour le financement fédéral en juin, mais en septembre, le ministre a demandé quatre modifications à la demande avant qu'elle puisse être approuvée.

II voulait que la Municipalité autorise la construction de quatre logements par lot dans les limites du service urbain, mette de l’avant une stratégie de logement abordable, augmente le nombre de loyers étudiants et autorise les habitations de quatre étages pour toutes les zones résidentielles centrales.

Le Conseil a accepté toutes les demandes sauf celle des quatre étages. Le conseiller Waye Mason a proposé qu'aucune hauteur spécifique ne soit incluse dans la demande de financement. À son avis, cela accélérerait les changements et permettrait à la municipalité de construire davantage de logements moyens manquants . La demande modifiée a ensuite été approuvée par Ottawa.

En travaillant ensemble, nous serons en mesure de résoudre la crise du logement dans cette ville et nous pourrons établir un modèle que le reste du pays pourra reproduire.

Halifax doit recevoir 25 % de l'argent maintenant, soit environ 20 millions $, et 25 % supplémentaires chaque année pendant les trois prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran Des sans-abris sont installés dans des tentes sur le terrain en face de l'hôtel de ville d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Malgré tout, le maire Mike Savage dit qu’il ne faut pas perdre de vue le besoin urgent des personnes sans logement, y compris celles qui dorment dans des tentes devant l'hôtel de ville .

Il espère que le financement permettra à la municipalité de construire des logements supplémentaires en augmentant les réglementations en matière de hauteur et de densité, en réduisant les exigences de stationnement, en encourageant la conversion de bâtiments commerciaux en bâtiments résidentiels et en encourageant davantage de développements le long des voies de transport en commun rapides et à proximité des universités.

Mike Savage croit aussi que l’argent du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) va permettre d’accélérer l'approbation des permis, d’élargir le programme de subventions au logement abordable de la municipalité et de rendre les terrains excédentaires disponibles pour le logement abordable. Une partie de l’argent sera également consacrée à l’embauche de davantage de planificateurs pour effectuer le travail.

Je pense que le financement aura un impact significatif sur une longue période , confie le maire. On pourra construire des logements supplémentaires au-delà de ce que nous aurions pu faire sans.

Avec les informations d'Héloïse Rodriguez-Qizilbash