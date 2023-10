L’argent promis par Ottawa aux provinces pour les transferts en santé se fait attendre

En février, le gouvernement fédéral proposait une augmentation de 46,2 milliards sur 10 ans des transferts en santé. Huit mois plus tard, l'argent se fait attendre. Le ministre de la Santé fédéral réunis aux côtés de ses homologues provinciaux à Charlottetown s'est fait rassurant.

L'Association médicale canadienne profite de la réunion pour faire pression sur le fédéral pour accélérer la distribution de ses fonds.

Toutes les provinces et territoires l'ont signé à l'exception du Québec qui dit ne pas accepté les conditions imposées par Ottawa.

Au Nouveau-Brunswick par exemple on parle d'une entente sur les soins de la santé de 900 millions de dollars sur 10 ans, le ministre de la santé provincial Bruce Fitch qui n'était pas présent au sommet de Charlottetown jeudi indique dans une déclaration que le nouvel accord bilatéral est entrain d'être finalisé et que 91 millions ont déjà été prévus dans le budget provincial 2023-24.

Publicité

Dans le plan d'action du Nouveau-Brunswick, cet argent doit être investi dans les soins de santé primaire, dans le recrutement du personnel, dans la santé mentale et la toxicomanie ainsi que la modernisation du système de soins.

Mark Holland, le ministre fédéral de la Santé temporise et se veut rassurant. On a besoin vraiment d'avoir conversation à plus long terme alors c'est complexe mais je suis sûr qu'on va avoir une entente bientôt , assure-t-il.

En marge du sommet des ministres de la Santé, une vingtaine de membres des syndicats d’infirmières et des organismes représentants des employés du réseau public de santé se sont réunis devant l'hôtel où étaient rassemblés les ministres.

Les manifestants dénoncent la privatisation des soins de santé partout au pays.

Ouvrir en mode plein écran Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières, rappelle qu'à l'île, environ 30 % des postes en soins infirmiers sont à pourvoir. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Pour Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers, engager davantage d’infirmières itinérantes du secteur privé pour assurer l’offre de soins dans le réseau public n’est pas la solution aux problèmes de recrutement.

Les agences devraient être appelées seulement dans des cas extrêmes, mais maintenant c’est devenu la norme.

Ces infirmières provenant du privé représenteraient aussi une initiative plus coûteuse, ajoute-t-elle.

[Les provinces] paient de deux à trois fois de plus le prix d'une infirmière qui travaille déjà dans la communauté , précise Linda Silas.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de la Coalition de la santé de l'île, du Syndicat de la fonction publique de l'île, de la Coalition canadienne de la santé et de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers ont tenu des affiches contre la privatisation de certains services du réseau de santé. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Une programme d'assurance-médicament

La Coalition de la santé de l’île qui participait à la manifestation demande également la mise en place d’un programme national d'assurance-médicaments le plus rapidement possible.

Une demande soutenue par la présidente du Syndicat de la fonction publique de l’île, Ashley Clark.

C'est le travail des gouvernements de donner des services publics pour assurer la santé et la qualité de vie pour nos membres et nos citoyens du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Ashley Clark est présidente du Syndicat de la fonction publique de l’île. Cet organisme fait partie de la Coalition de la santé de la province. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Cet organisme représente 3500 employés de la fonction publique à l’île, dont 1800 travaillent au sein du système de santé.

D'après un reportage de Nicolas Steinbach et de Gabrielle Drumond