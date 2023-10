Nommé directeur par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite de la suspension de Philippe Pichet, en décembre 2017, Martin Prud'homme s'est défendu jeudi d'avoir pris des décisions pour le « tasser » de la police montréalaise, lors d'une comparution devant le Tribunal administratif du travail.

Bien au contraire, M. Prud'homme, aujourd'hui directeur général adjoint à la sécurité urbaine de Montréal, a déclaré qu'il avait tenté à l'époque, « par amitié », d'aider Philippe Pichet à se replacer quand il a été blanchi de tout blâme.

En juin 2018, après qu'on n'eut trouvé aucune preuve de la responsabilité de Philippe Pichet dans les lacunes organisationnelles du SPVM soulevées dans le rapport d'enquête administrative de Me Michel Bouchard, une entente a été conclue entre la Ville et M. Pichet.

En échange de l'abandon du titre de directeur, on lui promettait de réintégrer le SPVM comme inspecteur-chef afin de rétablir sa réputation.

L'entente avec la Ville et les discussions avec M. Pichet, je ne me suis pas occupé de ça. Je n'ai pas vu l'entente. J'avais partagé ma position avec Alain Marcoux [directeur général de la Ville de Montréal à l'époque], position selon laquelle M. Pichet avait des droits. S'il voulait revenir, c'était son droit , a affirmé M. Prud'homme en interrogatoire.

Martin Prud'homme a ajouté qu'il avait de la place, dans son organigramme, pour lui confier un poste à la hauteur de son grade d'inspecteur-chef, mais il comprenait que les discussions avec la Ville faisaient état d'un départ du SPVM , dans le but de rendre M. Pichet disponible pour un prêt vers un autre service.

Une démarche courante de prêts de cadres qui lui était familière, lui qui avait dirigé la Sûreté du Québec.

Je n'ai pas eu la directive de la Ville de le réintégrer. Je l'aurais fait si ça avait été le cas , a mentionné M. Prud'homme.

Dans ce contexte, il affirme qu'il n'avait pas de contacts dans l'appareil municipal, que son réseau était plutôt provincial.

Martin Prud'homme a assuré l'intérim à la direction du Service de police de la Ville de Montréal lorsque l'ex-directeur Philippe Pichet a été relevé de ses fonctions à la suite du rapport de Me Michel Bouchard, en 2017.

C'est pourquoi Philippe Pichet est allé diriger le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC).

M. Pichet affirme qu'il a été trompé par la Ville de Montréal, parce qu'il n'a jamais pu réintégrer le SPVM en tant qu'inspecteur-chef. Non seulement lui a-t-on interdit l'accès aux locaux de la police de Montréal, mais on l'a obligé à rester chez lui, sans mandat et avec plein salaire, tout en lui interdisant d'avoir accès aux communications internes des hauts gradés ou encore d'entrer en contact avec les autres policiers, souligne-t-il.

Philippe Pichet est en arrêt de travail depuis l'automne dernier pour lésion professionnelle. Il affirme avoir été victime d'une quinzaine d'événements de harcèlement psychologique à son endroit.

Il accuse entre autres la mairesse de Montréal d'être à l'origine de cette série d'événements après l'avoir humilié publiquement lorsqu'elle a déclaré qu'il était le candidat de Denis Coderre durant la campagne électorale de 2021.

Valérie Plante prête à témoigner

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme qu'elle est prête à répondre aux questions du procureur de l'ex-chef du SPVM devant le Tribunal administratif du travail.

Elle a dû répondre à des questions des médias au sujet de son absence à la date initialement prévue de son interrogatoire, mercredi. C'est le Tribunal qui a informé les avocats de la Ville de Montréal que ma présence n'était pas nécessaire. Bien sûr que je vais suivre les consignes. Et je serai présente. Absolument , a déclaré la mairesse.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme qu'elle va respecter sa citation à comparaître devant le Tribunal administratif du travail dans le dossier de l'ancien chef de police Philippe Pichet.

Elle n'a toutefois pas voulu commenter l'interrogatoire du directeur général adjoint Martin Prud'homme, puisque les procédures judiciaires sont toujours en cours devant le Tribunal administratif du travail.