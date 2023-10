À Lower Sackville, les tentes des sans-abri bientôt remplacées par des minimaisons

La province a annoncé mercredi plusieurs projets pour aider les sans-abri. Le gouvernement souhaite notamment installer d’ici l’été prochain une cinquantaine de maisons en lieu et place d’un campement de tentes installé depuis des années sur un terrain de baseball de Lower Sackville. Certains résidents craignent d'être laissé sans solution.

Jacob a la vingtaine et un bonnet orange sur la tête qui ne le fait pas passer inaperçu. Son visage jovial est encadré par une longue barbe rousse. Depuis un mois, il vit dans une tente bleue installée dans un camp de sans-abri sur un ancien terrain de baseball de Lower Sackville, dans la municipalité régionale d’Halifax.

La tente dans laquelle vit Jacob depuis près d'un mois à Lower Sackville.

Il y a de la condensation le matin quand je me réveille. Je dors avec trois couvertures et celle du dessus est souvent humide. L’autre nuit, on a eu du vent et de la pluie, je devais retenir ma tente. Le gros problème c’est la météo , explique Jacob, qui préfère taire son nom de famille.

Et quand on lui demande comment il se sent à l’approche de l’hiver, une moue se dessine sur son visage. Un de mes amis est ici depuis un an, il m’a dit que l’hiver était nul mais il a survécu. Je crois en nous, nous sommes résilients.

Je vis dans la pauvreté depuis longtemps dit le jeune homme. C’est une série d’événements malheureux qui m’a conduit ici, entre le coût du logement et une santé mentale difficile.

Une trentaine de tentes installées

Le campement de tentes de Lower Sackville existe depuis plusieurs années mais il s’est étendu ces derniers mois. Sur le terrain, il n’y a pas d’eau courante et de l'électricité de manière aléatoire, quand ils arrivent à se brancher sur un poteau électrique.

C'est la débrouille sur le camp de Lower Sackville

Des palettes de bouteilles d’eau sont stockées dans un coin. La communauté ici nous aide beaucoup. Elle a été plus utile que ne l’a été le gouvernement jusque là indique Jacob.

Chaque jour, des volontaires se relaient pour aider la quarantaine de personnes qui vit ici. Quand une nouvelle personne arrive nous installons une tente sur des palettes et des bâches. Certains arrivent avec seulement des vêtements sur le dos et nulle part où aller , explique Samantha Banks, une des bénévoles qui vient presque quotidiennement sur le camp.

Tous les résidents du camp ne seront pas logés dans les minimaisons

Vivre dans les tentes leur donne une certaine autonomie, ils peuvent avoir leurs propres affaires et se sentir en sécurité. Ils ont grandi en groupe et c’est incroyable de voir comment ils travaillent ensemble , ajoute Samantha Banks qui vient de créer avec d’autres bénévoles une association à but non-lucratif pour aider les résidents du campement.

Un lieu qui devrait changer de visage dès l’été prochain. La province a annoncé mercredi la création de la première communauté de minimaisons de la Nouvelle-Écosse. 52 logements pouvant accueillir 62 personnes seront installés sur le terrain. Les loyers ne dépasseront pas 30 % des revenus des locataires.

Samantha Banks est une des volontaires du campement de tentes de Lower Sackville.

Au départ, j’ai sauté de joie, puis j’ai jeté un autre coup d'œil et j’ai réalisé que cela allait être installé ici , explique la bénévole. Où vont aller les gens quand le camp va être détruit ?

Jacob est aussi inquiet après cette annonce. J’espère que les gens qui sont les plus vulnérables ou qui sont sans-abri depuis longtemps seront les premiers à en bénéficier.

Tous les résidents du camp ne seront pas logés dans les minimaisons mais nous travaillerons pour trouver des solutions pour tous , indique une porte-parole du ministère des services communautaires de la Nouvelle-Écosse.

Des mesures d’urgences avant l’hiver

La province a annoncé d’autres mesures ce mercredi en direction des personnes en itinérance. 200 unités de logements temporaires seront installées dans la province dont une centaine à Halifax.

Trois refuges seront aussi ouverts avant l’hiver à Halifax, Amherst et Bridgewater. Le gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston va aussi laisser un camping disponible pendant les prochains mois pour accueillir les propriétaires d’auto-caravanes.

Une quarantaine de personnes vivent dans des tentes au sein du campement de Lower Sackville.

En tout, 20 millions de dollars sont débloqués par la province pour faire face au nombre grandissant de personnes en itinérance.