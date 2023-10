Tandis qu’un deuxième avion de l'armée se posait à Tel-Aviv pour évacuer des ressortissants canadiens vers Athènes, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi une aide humanitaire « initiale » de 10 millions de dollars destinée à Israël, à la Cisjordanie et à la bande de Gaza.

La sécurité des Canadiens dans le pays et à l’étranger est toujours notre principale priorité , a dit M. Trudeau lors d'un point de presse à Yellowknife. La situation sur le terrain est volatile et nous continuons d’aider nos citoyens et résidents permanents à rentrer au Canada.

Un premier avion de rapatriement des Forces armées canadiennes avait transporté plus tôt dans la journée près de 130 passagers de Tel-Aviv vers la capitale grecque, d’où ils pouvaient ensuite embarquer sur un vol commercial vers le Canada.

Nous continuerons d'être là pour les Canadiens qui ont besoin d'aide , avait déclaré le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, qui en avait fait l’annonce sur le réseau social X (anciennement Twitter), peu de temps après le décollage de Tel-Aviv.

Selon une note remise plus tôt aujourd'hui aux ressortissants canadiens en Israël par Affaires mondiales Canada, les vols se poursuivront jeudi et vendredi.

Le gouvernement dit examiner toujours différentes options pour le rapatriement de ses ressortissants en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qui ne peuvent pas se rendre à Tel-Aviv.

Il y a actuellement 4227 Canadiens en Israël et 475 dans les territoires palestiniens qui sont enregistrés auprès d’Affaires mondiales Canada. De ce nombre, il y a environ 1000 Canadiens qui ont demandé de l'assistance consulaire, dont 750 en Israël, 180 en Cisjordanie et 70 à Gaza.

À ce jour, Ottawa a confirmé le décès de deux Canadiens et a fait état d’un troisième cas rapporté. Quatre autres Canadiens sont portés disparus, mais les autorités canadiennes refusent de préciser s’ils figurent parmi les dizaines d’otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza.

Pour les derniers développements, suivez notre couverture en direct.

Lors de son point de presse, M. Trudeau a affirmé que son gouvernement est en contact avec les familles des Canadiens disparus , ainsi qu’avec les autorités locales en Israël.

Mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait assuré être en contact avec le négociateur en chef israélien et a affirmé qu’une équipe d’experts canadiens se rendra à Tel-Aviv pour aider les autorités israéliennes dans cette crise.

La violence qu’on a vue et les détails [qu’on a appris] sont absolument horribles, le Canada condamne sans équivoque les attaques terroristes du Hamas contre Israël et on est solidaires du peuple israélien.

Le premier ministre a également réitéré qu’Israël a le droit de se défendre en conformité avec le droit international . Il a aussi affirmé que le Hamas, qui est considéré par le Canada comme une organisation terroriste, ne représente pas le peuple palestinien ni ses aspirations légitimes . Le Hamas ne représente pas les Arabes ni les musulmans , a-t-il ajouté.

Une aide contournant le Hamas

M. Trudeau a, par ailleurs, annoncé que son gouvernement fournira une aide humanitaire « initiale » de 10 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents en Israël et dans la bande de Gaza , une enclave pauvre peuplée de 2,4 millions d'habitants et soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans.

Dans un communiqué, le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, a affirmé que cette aide a été décidée en réponse aux récents appels lancés par des partenaires humanitaires expérimentés et de confiance dans la région.

Ce financement contribuera à fournir de la nourriture, de l'eau, une assistance médicale d'urgence, des services de protection et d'autres aides vitales. Le Canada veillera à ce que l'argent ne tombe pas entre les mains du Hamas.

Les détails sur les allocations à des partenaires spécifiques seront partagés dans les prochains jours , a encore assuré le ministre. Une partie du financement servira à soutenir la Croix-Rouge canadienne et ses partenaires – la Société du Croissant-Rouge palestinien et le Magen David Adom.

Nous continuons d’appeler à ce qu’un accès humanitaire sûr et sans restriction soit autorisé dans toute la région , a ajouté le ministre Hussen.

Lors de son point de presse, M. Trudeau a également voulu rassurer les communautés juives et musulmanes au Canada qui se sentent particulièrement vulnérables en ce moment , affirmant que son gouvernement déploie les efforts nécessaires pour assurer la protection des lieux de culte avec la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Mercredi, un ancien dirigeant du Hamas a lancé un appel à organiser des manifestations anti-israéliennes dans le monde arabe, vendredi, ce qui a suscité des craintes de débordements sécuritaires dans plusieurs pays occidentaux. Le gouvernement français a d’ailleurs annoncé jeudi l'interdiction des manifestations propalestiniennes , estimant qu'elles étaient susceptibles de générer des troubles à l'ordre public .

L’attaque meurtrière du Hamas en Israël a fait plus de 1200 morts, pour la plupart des civils, selon les autorités israéliennes. Côté palestinien, le bilan des bombardements israéliens s'est alourdi jeudi à 1354 morts, d'après les autorités de Gaza.