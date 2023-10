Le NPD demande à Scott Moe de s’attaquer  « aux problèmes les plus importants »

Alors que le gouvernement provincial introduit le projet de loi sur les droits parentaux à l'Assemblée législative jeudi, l’opposition néo-démocrate demande à Scott Moe d’écouter les préoccupations des parents et de s’attaquer «aux problèmes les plus importants», dont le financement des services en santé mentale.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan déplore le manque de ressources en santé mentale, notamment dans les écoles de la province.

En point de presse jeudi, le NPD a demandé au Parti Saskatchewanais d’écouter les parents qui réclament plus de services et de soutien.

C’est le cas de Sarah McKenzie, qui était aux côtés de la cheffe du NPD Carla Beck et de la porte-parole en matière de santé, Vicki Mowat.

L’enfant aîné de Sarah McKenzie, surnommé Bee, s’est enlevé la vie, selon la mère de famille, son enfant avait décidé de s’identifier non binaire et utilisait le pronom iel. Sarah affirme que Bee est décédé à cause du manque de ressources en santé mentale dans la province.

La mère de famille raconte que lorsque son enfant a demandé à ce qu’on utilise le pronom iel et qu’on le surnomme Bee, cela a été une transition compliquée.

Cela a été difficile pour moi au début parce qu'il avait toujours été ma petite fille. J'ai continué à faire de mon mieux pour respecter son choix et sentiment, surtout après avoir réalisé que ce n'était pas juste une phase. C'est resté cohérent et c'est ce que j'ai fait , confie-t-elle.

C’est avec le portrait de Bee à la main que Sarah raconte que son enfant est mort à 14 ans, après avoir perdu une lutte contre les problèmes liés à la santé mentale, notamment l’accessibilité aux ressources pour les personnes trans.

C'est quelque chose dont personne ne veut parler (la santé mentale des personnes trans) mais c'est une réalité.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Mckenzie tient la photo de son enfant qui s'est enlevé la vie à cause du manque de ressource en santé mentale pour les personnes trans en Saskatchewan, selon sa mère. Photo : Radio-Canada / Laurence Tashereau

Le NPD veut plus de financement en santé mentale

Sarah McKenzie, demande au premier ministre Scott Moe plus de financement quant à l'accès aux ressources en santé mentale.

S'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de soutien. Nous traitons les soins mentaux comme quelque chose qui est différent des soins de santé! Ce n'est pas acceptable quand des enfants meurent tous les jours.

Selon elle, le manque de ressource dans la province peut pousser certains jeunes à aller vers les consommations de drogues et d'alcools. Où vont-ils ? Généralement dans la drogue et l'alcool , affirme-t-elle. Elle ajoute que son enfant a été confronté à des problèmes de toxicomanie.

De son côté, la chef du NPD Carla Beck demande au premier ministre d’écouter les parents qui réclament plus de ressources dans la province.

Ils méritent mieux, ils devraient être écoutés , indique Carla Beck.

Les débats entre les députés de la province débutent jeudi autour du projet de loi qui exige le consentement parental pour qu'un établissement scolaire puisse utiliser le pronom et le nom préférés par un élève de moins de 16 ans.

Avec les informations de Laurence Tashereau et de Charlotte Masrschall