Règlements de navigation sur les plans d’eau : plus de pouvoir pour les municipalités

Les municipalités ont maintenant plus de pouvoir entourant la réglementation de navigation sur plans d'eaux de leur territoire. Elles peuvent limiter la vitesse des embarcations nautiques, restreindre les activités nautiques ou encore limiter la puissance des moteurs.

Ce changement de réglementation va permettre une meilleure sécurité nautique tout en protégeant mieux l'environnement des plans d'eaux, soutient la ministre du Revenu national et députée de Compton—Stanstead, Marie-Claude Bibeau, qui travaille sur ce projet depuis plus de 7 ans.

Cette modification à la loi sur la marine marchande du Canada veut entre autres accélérer le processus lorsque les municipalités font des demandes une fois qu'elles auront adéquatement consulté leurs citoyens et usagers , explique la ministre Bibeau.

Il est maintenant possible de demander des restrictions à la navigation lorsqu'elles ont des préoccupations liées à la sécurité et, ou à l'environnement. [Les municipalités, les communautés autochtones et les administrations locales ] peuvent ainsi règlementer la vitesse, restreindre les activités nautiques ou limiter la puissance des moteurs, par exemple.

Ces restrictions peuvent s'appliquer en tout temps ou pour des périodes définies, à toutes les embarcations ou certains types d'embarcations , poursuit la députée.

Différentes députées fédérales de la région de l'Estrie sont à Ayer's Cliff aux abords du lac Massawippi pour en faire l'annonce.

Nos lacs et nos rivières sont des ressources écologies et économiques importantes pour nos régions et on souhaite que les générations qui nous suivent puissent en profiter pleinement elles aussi.