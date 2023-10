L'ex-premier ministre Jean Charest se dit « impressionné » par le rapport du comité pour la relance du Parti libéral du Québec (PLQ), qui propose notamment l'instauration d'un mode de scrutin préférentiel, ainsi que la rédaction d'une constitution québécoise.

En marge de l'inauguration du complexe hydroélectrique de la Romaine, l'ancien chef libéral a qualifié le document de travail de fond, de substance .

C'est fait avec une perspective de durée, et quand on [en] fait l'examen, incluant l'idée d'une nouvelle constitution du Québec, qui n'était pas une idée que moi, j'avais [soutenue], l'interculturalisme, la question d'une politique industrielle... Moi, je suis très impressionné par cela , a déclaré M. Charest.

Au dire de ce dernier, le PLQ a une place très importante à occuper sur l'échiquier politique québécois .

Pour la démocratie, c'est très sain , a conclu l'ex-premier ministre, qui dit se reconnaître toujours dans le PLQ .

Fédéraliste avec conviction

De passage à Midi info, sur les ondes d'ICI Première, André Pratte, ex-sénateur et coprésident du comité de relance du PLQ , a soutenu que le parti, qui a perdu bien des plumes lors des deux dernières élections générales, doit miser sur les termes compris dans le titre du rapport qui vient d'être publié : s'affirmer, rassembler et prospérer.

Nous, on est un parti du Québec, on a toujours défendu les intérêts du Québec, c'est notre priorité absolue , a ainsi soutenu M. Pratte.

Mais on croit que la meilleure façon de le faire, c'est à l'intérieur de la fédération canadienne.

Toujours selon M. Pratte, il n'y a pas beaucoup de partis fédéralistes avec conviction, au Québec .

Ce dernier a d'ailleurs écorché la Coalition avenir Québec (CAQ) par la bande, ne voulant pas se prononcer quant à l'aspect fédéraliste du parti de François Legault, mais attaquant ceux qui se tiennent juste sur les lignes de côté et qui, de temps en temps, lancent des roches au gouvernement fédéral, parce que c'est payant .

Le fédéralisme, ça fonctionne quand les partenaires jouent un rôle actif, collaborent entre eux, font des coalitions , a ajouté M. Pratte.

Des pistes de réflexion

Qu'a à dire André Pratte, par ailleurs, à propos des nombreuses suggestions contenues dans le rapport, dont une réforme du mode de scrutin, à ceux qui affirment qu'il s'agit d'un programme électoral déguisé?

Oui, on a décidé de rappeler ce que sont nos valeurs, nos principes de base, mais si on reste au niveau théorique, de la philosophie politique, on n'aura pas pleinement joué notre rôle, et on n'aura pas été fidèles à ce que les militants nous ont dit , a déclaré l'ancien sénateur.

Ce n'est pas une plateforme électorale : ce sont des idées qui sont soumises au parti. Ce sont des pistes de réflexion , a-t-il toutefois nuancé.

Ces mêmes pistes de réflexion pourraient-elles convaincre l'ancien éditorialiste et sénateur de sauter dans la mêlée, alors qu'aucune candidature n'a été officialisée pour la succession de Dominique Anglade à la tête du PLQ ?

André Pratte affirme qu'il n'a pas l'intention d'être candidat dans la course à la direction. Personne ne vient me chercher, actuellement , soutient-il.