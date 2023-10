Le Five de Sudbury souligne son entrée dans la nouvelle Basketball Super League pour la prochaine saison.

Des représentants de l’équipe et le président de la nouvelle ligue étaient rassemblés jeudi matin pour une conférence de presse à l’aréna communautaire de Sudbury.

À la fin de la dernière saison, en mai, on avait appris que le Five était une de trois équipes de la Ligue nationale de basketball du Canada (LBNC) à se joindre à la nouvelle ligue, qui comptera six équipes pour sa saison inaugurale qui se mettra en branle le 26 décembre.

L’entraîneur adjoint de l’équipe de Sudbury Denis Gauthier dit que l’organisation est excitée en vue de la saison et les années à venir.

L'entraîneur adjoint du Five de Sudbury Denis Gauthier dit avoir hâte que la saison s'amorce.

On a encore quatre équipes de l’Ontario, [plus] Montréal [et] Terre-Neuve, et on va avoir des équipes des États-Unis, on espère l’an prochain.

Le président de la nouvelle ligue, David Magley, confirme que l’association de deux ligues permettra une croissance plus rapide.

Nous aurons douze équipes la saison prochaine. Et à partir de là, nous la construirons de plus en plus vite , affirme-t-il.

Match des étoiles

David Magley a aussi annoncé que le premier match des étoiles de la nouvelle ligue aura lieu à Sudbury le 9 mars prochain.

Le président de la Basketball Super League, David Magley, était à Sudbury jeudi matin pour la conférence de presse.

La ligue sait que les partisans vont vraiment soutenir la pause du match des étoiles. Et ça va nous aider à Sudbury pour créer une atmosphère de basketball , affirme Denis Gauthier.

Alignement

Par ailleurs, l’alignement du Five pour la saison à venir n’est pas encore finalisé.

Certains joueurs sont de retour et l’entraîneur, Logan Stutz, a indiqué que l’équipe annoncerait la signature de quelques joueurs la semaine prochaine.

Avec les informations de Frédéric Projean