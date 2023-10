L’atlas des cellules du cerveau le plus complet à ce jour

Un véritable atlas des cellules du cerveau humain et des primates non humains est présenté dans une série de 21 études publiées dans les revues Science, Science Advances et Science Translational Medicine (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Ouvrir en mode plein écran Images tridimensionnelles de neurones reconstruits à partir de tranches de cerveaux vivants. La diversité des couleurs et des formes représente la grande variété de sous-types de neurones qui composent le cerveau humain. Photo : KAROLINSKA INSTITUTE WITH THE ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE

Le travail amorcé en 2017 a été réalisé dans le cadre de l'initiative BRAIN (pour Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) chapeautée par les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis. Le neuroscientifique canadien Jesse Gillis, de l’Université de Toronto, a participé à cet effort international.

Un organe complexe

Le cerveau est certainement l’organe le plus complexe du corps. On parle de plus de 170 milliards de neurones. On le compare souvent au nombre d'étoiles dans la galaxie, ce qui est assez impressionnant , affirme le professeur Martin Parent, du Centre de recherche CERVO associé à l’Université Laval, qui n’a pas participé aux travaux.

Ces travaux ont d'ailleurs permis d’identifier de nombreux nouveaux types de neurones, ces cellules qui utilisent des signaux électriques et des substances chimiques pour traiter les informations.

Aux neurones s'ajoutent les cellules gliales, deux fois plus petites mais deux fois plus nombreuses, qui sont essentielles au fonctionnement du cerveau puisqu’elles jouent un rôle de soutien . Ces dernières occupent un volume équivalent dans le cerveau, et les présents travaux en ont aussi identifié de nouvelles.

Tous ces neurones et ces cellules sont connectés de façon bien précise les uns avec les autres et forment des réseaux très complexes , note le professeur Parent.

La question qu'on se pose toujours, c'est à savoir si le cerveau humain arrivera un jour à se comprendre lui-même! C'est quand même un défi important.

Et la réponse commence à se dessiner.

Une première ébauche

Les nouvelles études font état de milliers de types de cellules cérébrales différentes dans l'ensemble du cerveau. Pour de nombreuses parties du cerveau, cette complexité et cette variété n'avaient jamais été décrites auparavant , expliquent les chercheurs du Allen Brain Institute, qui ont participé aux travaux, dans un communiqué.

L’atlas permet de caractériser 3313 types de cellules du cerveau humain, révélant dans certains cas des caractéristiques qui le distinguent des autres primates .

Cette ébauche de la carte des cellules du cerveau humain permet de décrire leurs formes, leurs emplacements, leurs schémas d'activité électrique et leurs caractéristiques génétiques. Sa création a été rendue possible grâce aux récentes technologies qui permettent d'examiner des millions de cellules cérébrales humaines prélevées sur sur des cadavres ou lors de biopsies.

Ouvrir en mode plein écran Une chercheuse tient une tranche d'un cerveau humain donné à la recherche à la suite de la mort d'une personne. Photo : Associated Press / Allen Institute/Erik Dinnel

Le professeur Parent juge que ce type d’initiatives menées à partir de cerveaux humains – et non animaux – est très important en raison des nombreuses différences entre les espèces. Mais le fait de travailler avec l’organe humain apporte quand même son lot de défis, puisqu’il existe beaucoup de variabilité entre les individus.

Au CERVO, on travaille avec une banque de cerveaux donnés par des gens après leurs décès. Cela donne une image fixe, une photographie, au moment du décès. […] Et les cerveaux des animaux utilisés en recherche sont très différents de ceux des humains en termes de composition cellulaire, puis d'organisation du cerveau.

En observant beaucoup de cerveaux, on arrive à se faire une idée d'une organisation dite "normale". On peut ensuite aller voir ce qui se passe dans certaines pathologies, pour arriver à déceler des changements , ajoute le chercheur.

Semblables, mais différents

De façon générale, les humains partagent la même structure cérébrale, mais des facteurs génétiques et environnementaux influent également sur le développement et le fonctionnement du cerveau.

L’organe de chaque personne reflète son parcours unique et ses expériences de vie. Ainsi, mieux comprendre comment tous les types de cellules se comportent et interagissent entre elles dans un cerveau sain aidera – éventuellement – les neuroscientifiques à mieux cerner les types de cellules associés aux maladies qui s’y développent et à identifier les cellules correspondantes dans le modèle animal.

Si on retrouve certaines généralités similaires d'un cerveau à l'autre, comme l'épaisseur des différentes couches cellulaires ou les types de neurones présents dans les différentes régions, il existe des différences notables entre les cerveaux visibles à l'œil nu , remarque le professeur Parent.

Par exemple, à la surface, le cortex cérébral est arrangé différemment d'un individu à l'autre.

Si on se dirige vers la création d'un portrait global du cerveau normal et en santé, il faut quand même rester prudent, puisqu'une variabilité individuelle sera toujours observée. Par exemple, un simple examen par imagerie par résonance magnétique révèle des façons de procéder différentes dans les cerveaux en santé d'une personne à l'autre. Des gens utilisent leur cerveau différemment pour répondre à un même problème , relève le professeur.

L’accumulation de données fiables et précises permettra certainement de créer une "espèce de carte du cerveau" accessible à tous les chercheurs, dont le niveau de précision s’améliorera avec les années.

Des humain et des primates

L'une des études permet de caractériser l'organisation des cellules cérébrales propres à Homo sapiens par rapport aux primates non humains, un terme qui désigne toutes les espèces de l'ordre des primates qui ne sont pas membres du genre Homo.

Par exemple, ils montrent notamment que les neurones des chimpanzés ressemblent davantage à ceux des gorilles qu'à ceux des humains, malgré le fait que les chimpanzés et les humains aient un ancêtre commun plus récent.

L’une des études a également permis d’établir que tous les types de cellules présents dans le cerveau humain se trouvent aussi chez les chimpanzés et les gorilles. Or, d’autres travaux menés par le passé laissaient pourtant penser que l’organe humain s’était distingué au cours de l'évolution en développant de nouveaux types de cellules.

Toutefois, au sein de ces cellules, les chercheurs ont découvert quelques centaines de gènes qui sont devenus plus ou moins actifs chez l'humain que chez les autres singes.

Ce sont vraiment les connexions – la façon dont ces cellules communiquent entre elles – qui nous différencient des chimpanzés , explique dans un communiqué le neuroscientifique Trygve Bakken, du Allen Brain Institute, qui a participé aux études sur les primates.

De plus, l’équipe du Allen Brain Institute a découvert qu'un certain nombre des gènes qui distinguent les humains sont impliqués dans le développement des synapses qui connectent les neurones entre eux.

Un manuel du fonctionnement

Cet atlas permet de mieux connaître les composants cellulaires du cerveau, leur nombre, leurs emplacements et la manière dont ils se connectent. Il permettra de mieux expliquer comment se développent des maladies telles que l’alzheimer et la schizophrénie, mais aussi de cibler les traitements en fonction des cellules.

La compréhension du cerveau humain à une telle résolution aidera non seulement les scientifiques à déterminer quels types de cellules sont les plus affectés par des mutations spécifiques, à l'origine de maladies neurologiques, mais elle permettra également de mieux comprendre qui nous sommes en tant qu'espèce , note le communiqué de l'Initiative BRAIN.