Les projets de transport en commun modifient la trame urbaine des villes, mais les secteurs commercial et résidentiel ne se développent pas forcément à la même vitesse et de la même façon autour des trajets. La doctorante en aménagement du territoire à l’Université Laval, Marie-Pier Champagne, se penche sur la question de l'effet que de nouvelles stations de métro ont eu sur le marché immobilier et les nouvelles constructions.

Le colloque annuel de l’Association du transport urbain (ATUQ) se déroule actuellement à Lévis regroupant des représentants de sociétés de transport, des chercheurs et des acteurs politiques. La doctorante y donne justement une conférence.

Marie-Pier Champagne a présenté son étude dans le Journal of Transport Geography dans laquelle elle se penche sur le cas du prolongement de la ligne orange du métro à Laval. Ses recherches pourraient toutefois donner des pistes sur ce qui pourrait se produire à Québec avec le projet de tramway.

Son analyse a porté sur un rayon de 2 km autour des 3 stations du métro de Montréal ouvertes sur l’île de Laval en 2007.

Ouvrir en mode plein écran L'extension du réseau de métro de Montréal vers la ville de Laval a été inaugurée le 26 avril 2007. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Tramway de Québec Consulter le dossier complet Tramway de Québec Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Elle remarque qu’à plus long terme c’est surtout le commercial qui est affecté par la connexion au réseau de transport structurant et qu’il se concentre surtout à proximité des stations. On remarque vraiment qu’il y a un impact dans les concentrations de construction dans un rayon assez concentré, de 0 à 750 m , souligne-t-elle, en entrevue à l’émission Première heure.

La chercheuse indique toutefois que le résidentiel se met plus rapidement en marche, dès le moment de l’annonce du projet.

Nous ce qu’on a trouvé en ce qui concerne les constructions à Montréal c’est gagnant dans les deux cas, à la fois pour le résidentiel et le commercial.

Dans le cas du métro de Montréal, pour les constructions commerciales, il y a peut-être plus une crainte au niveau des promoteurs, ils attendent vraiment qu’il y ait quelque chose de concret, par exemple le début des travaux , soutient-elle. Marie-Pier Champagne donne en exemple le prolongement de la ligne bleue à Montréal, annoncé en 1998, mais qui ne s’est jamais vraiment concrétisé.

Publicité

Les constructions mixtes, par exemple des tours de condos avec au rez-de-chaussée soit un café ou une épicerie, se développent après la mise en service quant à elle. Elles vont se faire à très grande proximité des stations, donc on parle de moins d’un demi-kilomètre , ajoute la doctorante.

Parallèle à Québec

L’analyse commandée par Québec (Nouvelle fenêtre) pour son projet de tramway en 2014 avait estimé que l’effet serait plus prononcé du côté résidentiel. Il est possible d’envisager qu’un projet d’une telle nature pourrait potentiellement attirer, dans un rayon de 800 mètres jusqu’à des 25 % des mises en chantier annuelles d’unités résidentielles , concluaient les auteurs.

L’analyse évalue le même impact pour l'établissement de bureaux, mais le taux est estimé à 15 % pour les mises en chantier commerciales. Ces estimations varient tout de même grandement en fonction des secteurs.

Dans le cas du tramway de Québec, il y a la particularité qu’un nouveau quartier sera développé dans le secteur Le Gendre. Il y a aussi le projet d’iA Groupe financier pour le pôle d’échange de Sainte-Foy.

Ouvrir en mode plein écran Une illustration du développement qui pourrait voir le jour dans le secteur du terminus Le Gendre. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

En 2020, la Ville de Québec prévoyait que près de 4000 unités d'habitation pourraient voir le jour dans le secteur et que l'implantation d'entreprises technologiques pourrait attirer près de 2000 travailleurs.

Publicité

Un souhait qui se reflète aussi dans les recherches, Marie-Pier Champagne a aussi publié une revue de littérature qui indique que le transport en commun contribue entre autres sur les constructions et la création d’entreprises. Ce qui ressort beaucoup dans la littérature, c’est que les transports en soi ont des impacts positifs ou dans le pire des scénarios, un impact nul , relate-t-elle.

La nécessité d’une bonne planification urbaine

Le développement ne se fera pas sans heurt, déjà les projets de densification le long du trajet sème le mécontentement auprès des résidents de certains secteurs touchés, comme à Sainte-Foy, le long de la route de l’Église.

Ouvrir en mode plein écran Une maquette du projet du pôle d'échange de Sainte-Foy dévoilée pour la première fois en 2020. Photo : iA Groupe financier

L’analyse de 2014 mentionne quelques conditions gagnantes pour s’assurer d’une bonne implantation du tramway dans la Ville, donc l’importance d'un leadership politique fort ce qui comprend une attention particulière à la sélection des secteurs à densifier, à l’amélioration de l’espace public autour des stations et à la communication efficace avec les citoyens.

Avec des informations de Julien Fontaine-Doray et Alex Boissonneault.