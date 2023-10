Actes d’intimidation et harcèlement ont précipité la chute d’une mairesse en Saskatchewan

La démission soudaine de la mairesse de Nipawin, en Saskatchewan, est due à une violation du code de conduite de la Ville, selon un rapport. Rennie Harper a démissionné de son poste de mairesse en juillet, quelques heures seulement avant la présentation au conseil municipal des résultats d'une enquête sur l'éthique la concernant.

Selon le rapport, dont CBC News a obtenu copie caviardée dans le cadre d’une demande d'accès à l’information, la désormais ex-mairesse Rennie Harper a fait l'objet de nombreuses plaintes.

Elle aurait harcelé et intimidé des conseillers municipaux et des employés, ainsi que des résidents et des groupes communautaires, et aurait franchi la limite en interférant avec l'administration .

La directrice municipale, Michele Sorensen, a confirmé que des allégations faites sont fondées et sont décrites dans la conclusion du rapport. Cependant, elle n'a pas été en mesure de spécifier ces allégations.

Le rapport de la firme BLOOM Centre for Municipal Education, chargée de cette enquête, n'a jamais été rendu public en raison de la démission de Mme Harper. Aussi, la version caviardée envoyée à CBC News par la Ville cache les détails sur la conduite de Mme Harper.

En effet, les réponses des six membres du conseil municipal, ainsi qu'un nombre indéterminé d'employés municipaux, interrogées dans le cadre de cette enquête ont été expurgées par la Ville qui indique dans un courriel vouloir divulguer autant de parties que possible pour le moment par souci de transparence.

Les membres du conseil municipal ont également refusé toute demande de commentaire.

Dans un courriel envoyé à CBC News, Michele Sorensen indique que le conseil a été élu pour aller de l'avant dans une direction positive et envisager l'avenir passionnant de Nipawin .

Toutefois, une personne, dont le nom n'a pas été protégé afin de protéger sa vie privée, a accusé, Mme Harper, de violations par son comportement dans le cadre de ses fonctions et responsabilités .

Dans la chronologie de la plainte, le rapport souligne que le conseil municipal a tenté d'en discuter lors d'une réunion extraordinaire le 3 mai, puis elle a été inscrite à l'ordre du jour de plusieurs réunions ultérieures du conseil, y compris celles des 5, 8, 23 et 30 mai.

C’est finalement le 23 mai que la Ville a chargé la firme BLOOM d'enquêter sur la conduite de Mme Harper.

L'enquête a finalement révélé que Harper avait des antécédents de comportement qui violaient le code d'éthique de la ville, ainsi que des plaintes antérieures contre elle.

Elle a enfreint les politiques du code d'éthique concernant le respect, la transparence et la responsabilité, ainsi que le leadership et l'intérêt public.

Certaines preuves suggèrent que Mme Harper a enfreint le code de conduite en matière d'objectivité et de confidentialité, selon le rapport.

Il n'y avait cependant pas suffisamment de preuves pour démontrer qu’elle avait violé les politiques d'honnêteté et de responsabilité du code d'éthique.

Toutefois, le rapport indique que les autres conseillers portent une part de responsabilité. En effet, souligne le rapport, le comportement de Mme Harper avait été quelque peu favorisé par l'inaction du conseil.

Les membres du Conseil devraient se tenir mutuellement responsables, dénoncer les comportements inappropriés et établir la norme pour l'ensemble du Conseil , indique le rapport.

En négligeant ou en niant les comportements passés du maire, ils ont aggravé le problème au fil du temps.

La démission de Rennie Harper a déclenché une élection partielle prévue pour le 18 octobre. Trois candidats sont en lice.

Mme Harper a été mairesse de Nipawin, une ville d'environ 4400 habitants située à 225 kilomètres au nord-est de Saskatoon, pendant sept ans.

Avec les informations de Alexander Quon