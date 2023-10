Cigarette sur scène : les théâtres de Québec contre-attaquent

Trois théâtres de Québec mis à l'amende pour des cigarettes de sauge fumées sur scène contre-attaquent. Les théâtres du Trident, de la Bordée et Premier Acte dénoncent une atteinte majeure à la liberté artistique et demandent aux tribunaux de fermer la brèche causée par un premier jugement rendu il y a deux ans.

Les trois théâtres en question ont été mis à l'amende entre 2017 et 2019. Dans les trois cas, une plainte provenant d'un membre du public avait mené le ministère de la Santé et des Services sociaux à dépêcher des inspecteurs dans les salles de spectacle durant des représentations.

Les théâtres ont par la suite reçu un constat d'infraction de plus de 500 $ pour avoir permis la consommation de cigarettes dans un lieu public, contrevenant ainsi à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, et ce même si les produits utilisés ne contenaient pas de tabac.

Car selon la Loi, tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé est assimilé à du tabac .

Fumer sur scène n'est plus permis, selon un jugement de la Cour du Québec en novembre 2021.

Jugement lourd de conséquences

Invoquant les chartes québécoise et canadienne des droits et liberté, les théâtres ont tenté de soustraire les choix et les œuvres artistiques de la législation québécoise encadrant le tabagisme, mais sans succès.

Le juge de première instance, Yannick Couture, n'a reconnu aucune valeur expressive au geste de fumer, n'accordant du même coup aucune protection ou exemption au dit geste, même dans un contexte artistique.

Le fait [de fumer] ne constitue pas du contenu expressif portant un message ou une signification, a-t-il déclaré dans son jugement rendu en novembre 2021. Par conséquent, le geste n’entre pas dans le champ d’application de la protection offerte par les chartes.

La pièce Conversation avec mon pénis figure parmi les œuvres où l'usage de la cigarette de sauge sur scène a mené à une plainte du public.

La décision du juge Couture a causé une onde de choc dans le milieu artistique québécois. La scène est le miroir de la vie et représente qui nous sommes. [...] Que nous restera-t-il à exprimer le jour où on ne pourra qu'interpréter des situations aseptisées qui ne choquent aucun spectateur? demandait notamment l'Union des artistes.

Craignant un précédent pour l'ensemble des arts vivants, voire même les productions audiovisuelles en studio, les trois théâtres impliqués dans le cause ont pris la décision d'en appeler du jugement. Cet appel a été entendu en Cour supérieure jeudi au palais de justice de Québec, devant le juge Jean-François Émond.

Erreurs de droit

Les avocats représentant les théâtres ont insisté sur plusieurs erreurs de droit commises par le juge de première instance.

Selon Me Louis-Philippe Lampron, le juge Couture a créé un précédent en affirmant qu'un choix de mise en scène n'a pas de contenu expressif . Ce précédent est l'une des motivations principales des théâtres pour faire appel, au nom de l'ensemble du milieu culturel.

Il déplore l'application mur à mur de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, sans égard au contexte dans lequel il est inscrit, à savoir une pièce de théâtre. Selon les avocats des théâtres, le juge Couture a dans la foulée invoqué certaines jurisprudences incompatibles avec la cause en litige.

On ne demande pas le droit d’une metteuse en scène stressée de fumer une cigarette, on parle de la représentation de fumer une cigarette sur les planches.

À ce sujet, Me Lampron que le juge Couture n'a pas fait l'effort d'analyser l'action de fumer sous la loupe du processus créatif et de sa représentation sur scène, préférant le considérer comme un geste de la vie de tous les jours.

Le juge aurait dû conclure à l’existence d'une violation de la liberté d’expression artistique et se tourner vers l’État pour voir si les motifs étaient suffisants pour porter atteinte à cette liberté , plaide Me Lampron.

Me Louis-Philippe Lampron représente notamment les théâtres dans ce litige.

Fardeau de la preuve

À son avis, il ne fait aucun doute que la liberté artistique figure parmi les piliers de la liberté d'expression et qu'une fois reconnu comme tel, le geste de fumer aurait dû être protégé, puis le fardeau de la preuve renversé vers l'État, qui aurait alors dû justifier une atteinte aux principes prévus dans les chartes.

Me Lampron a également rappelé qu'il revient à l'État de prendre des mesures proportionnelles pour assurer un équilibre entre le maintien des libertés fondamentales et les objectifs visés par la loi. Dans le cas de la cigarette, une exemption culturelle serait justifiée, selon les avocats des théâtres.

En revanche, ils seraient d'avis qu'une application plus nuancée de la loi pourrait se conjuguer à des mesures pour en assurer malgré tout les objectifs, soit de protéger le public des effets néfastes de la fumée secondaire.

Me Lampron a cité l'exemple d'un avertissement aux spectateurs mentionnant que des cigarettes de sauge seraient consommées sur scène, par exemple, avant l'achat des billets ou avant une représentation. Louis-Philippe Lampron a par la suite évoqué la notion de consentement des participants dans un tel contexte.

Protéger le public

De son côté, l'avocate représentant le Procureur général du Québec maintient que l'interdiction de fumer dans les lieux publics doit s'appliquer, même dans le cadre d'une représentation artistique. Le gouvernement vise le risque zéro et toute exposition à la fumée secondaire peut selon lui s'avérer néfaste pour la population.

Comme le tranchait le juge Couture dans sa décision de novembre 2021, l'État est d'avis que les créateurs ont des alternatives suffisamment crédibles, comme des cigarettes en plastique, pour remplacer la consommation de cigarettes sur scène, y compris celles ne contenant pas de tabac, lesquelles dégagent tout de même des particules nocives liées à la combustion.

Selon Québec, il revient aux théâtres de démontrer que le geste de fumer réellement une cigarette contient un message ou représente du contenu artistique différent de celui d'utiliser une alternative se substituant au même geste.

Dans la foulée de la première décision, l'Institut national de santé publique du Québec rappelait que l'esprit de la loi visait surtout à protéger les travailleuses et les travailleurs du milieu culturel, obligés de fréquenter une salle de spectacle où une production utiliserait des produits comme des cigarettes de sauge.