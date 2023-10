Le projet de parc éolien de Grosse-Île change d’emplacement

Le nouvel ajout au parc éolien de Grosse-Île serait érigé sur les terres privées de l’entreprise Mines Seleine et sur les terres publiques de la municipalité de Grosse-Île, au nord-est des éoliennes qui sont déjà en exploitation dans l'habitat de la Dune-- du-Nord.

Le projet repensé prend en considération certains enjeux soulevés lors des consultations publiques et des discussions avec les intervenants du milieu en octobre 2022.

Il a été adapté afin d’éviter entre autres la destruction de plants de corême de Conrad, une espèce menacée des îles, et de protéger l’habitat floristique de la Dune-du-Nord.

La Communauté maritime des Îles a tenu une consultation publique mercredi soir sur le changement de zonage que la nouvelle mouture du projet nécessite.

Une dizaine de citoyens y ont participé.

Quand on a aussi peu de participation citoyenne dans ce genre d'assemblée, on peut prétendre qu’il y a une acceptabilité sociale. Ceci étant dit, ça n’enlève rien aux préoccupations qui ont été nommées hier soir par les gens présents.

Il estime que les questions soulevées par les citoyens qui s’étaient déplacés étaient très pertinentes et probablement partagées par beaucoup de monde . Selon M. Bourgeois, ils ont surtout exprimé des préoccupations en lien avec la fragilité du territoire.

Les principaux enjeux du projet : ▪ protection de la biodiversité de l’écosystème dunaire; ▪ protection de la dune et des côtes; ▪ protection des milieux humides et hydriques; ▪ lutte aux changements climatiques; ▪ retombées économiques et ressource énergétique; ▪ maintien des usages du territoire; ▪ maintien de la qualité de vie et des paysages; ▪ protection du patrimoine bâti et archéologique. Source: Étude d’impact sur l’environnement – Projet du Parc éolien de Grosse-Île, PESCA Environnement

« Le projet Dune-du-Nord a fait la démonstration qu'on était capable d'implanter des éoliennes dans un milieu fragile, tout en ayant des impacts quand même assez limités sur le milieu naturel », estime-t-il.

A ux îles, pour suit M. Bourgeois, quand on n'est pas sur les îlots rocheux, automatiquement on est dans le milieu dunaire. Le nouveau projet est sorti des habitats protégés. [...] On pense que c'est une meilleure proposition que la première.

L'aménagiste de la Municipalité des Îles affirme que, dans tous les cas, les avantages dépassent largement les contraintes.

La nouvelle mouture du projet prévoit l’érection d'un maximum de sept éoliennes de 4,2 MW chacune, pour une capacité maximale de 29,4 MW.

Le projet initial était de quatre éoliennes, dont deux dans l’habitat du corême de Conrad.

Ouvrir en mode plein écran Le corême de Conrad, un petit arbuste classé parmi les espèces menacées, qui pousse seulement aux Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’étude d’impact environnemental, de PESCA Environnement déposée en août 2023, évalue que projet se traduira par une diminution annuelle de 30 000 tonnes des GES émis par la centrale thermique de Cap-aux-Meules.

La responsabilité de chaque citoyen

La présidente de Nature Québec, Louise Gratton, affirme qu’il y a consensus sur la nécessité de développer les filières éolienne et solaire au Québec pour faire face aux défis environnementaux et énergétiques devant nous.

Elle soulève cependant deux préoccupations face à la frénésie éolienne actuelle au Québec.

La première est la question de la sélection des sites.

Actuellement, on ne sélectionne pas le meilleur emplacement, on sélectionne un emplacement parce qu’on possède déjà un terrain

On voit les efforts qui ont été faits pour protéger le corême de Conrad, mais les éoliennes seront quand même construites dans un habitat floristique fragile , explique-t-elle.

Elle appelle à avoir une cartographie neutre des sites potentiels pour le développement de parcs éoliens. A-t-on envisagé le développement d’un parc éolien extracôtier aux Îles, comme dans les pays nordiques? Est-ce que le choix actuel est le meilleur choix environnemental à long terme? , questionne-t-elle. Je pense qu’on se doit d’évaluer toutes les options pour choisir la meilleure. Pas la solution par défaut parce qu’on a un terrain disponible.

Ouvrir en mode plein écran Louise Gratton est présidente de Nature Québec, un organisme national sans but lucratif œuvrant à la conservation des milieux naturels et à l’utilisation durable des ressources depuis 1981. Photo : Gracieuseté de Louise Gratton

La deuxième préoccupation de Nature Québec est que, trop souvent, les études d’impacts tracent un portrait statique des lieux choisis. Dans le cas des Îles, on a tracé un portrait statique des dunes, alors que c’est un environnement mouvant, en constant changement dans le temps , souligne-t-elle. Dans ce cas-ci, l’étude affirme qu’il n’y aura pas d’impact à court terme pour le corême de Conrad, mais est-ce qu’on le prive d’un espace potentiel dans le futur?

Enfin, la présidente de Nature Québec s'interroge sur le suivi environnemental effectué lors de la construction. Un élément absent du rapport de PESCA Environnement, dit-elle.

Plusieurs séances d’information

Le promoteur du projet, l’Alliance de l’énergie de l’Est et son partenaire principal, Valeco Énergie, ont organisé quatre séances d’information entre octobre et juin 2023. Ces séances ont réuni un total de 49 participants.

Deux autres séances avaient lieu cette semaine , une mardi soir à Grosse-Île et l'autre jeudi soir à L’Étang-du-Nord.

Une majorité des participants aux consultations de mai 2023 ont fait part de leur satisfaction quant au retrait des éoliennes de l’habitat de la Dune-du-Nord, mentionne PESCA Environnement dans l’étude d’impact.

Toujours selon le rapport de PESCA Environnement, les citoyens qui ont participé aux séances d’information considèrent que le site des Mines Seleine est plus adapté à l’implantation d’éoliennes étant donné son caractère industriel.

Ouvrir en mode plein écran Mines Seleine est la seule mine de sel au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le rapport mentionne qu’un comité de liaison sera créé pour faciliter la communication tout au long du projet. Il sera composé de membres de la communauté issus du monde des affaires, d’organismes environnementaux, d’organismes communautaires et d’élus.

L'étude conclut que les impacts [écologiques] résiduels de l’implantation du projet du parc éolien de Grosse-Île seront peu importants, en raison des mesures d’atténuation courantes et particulières .

Un suivi environnemental sera conduit au cours de l’exploitation du parc afin de s’assurer que les dunes, la faune aviaire et le paysage soient préservés, et que les impacts négatifs soient atténués, affirme PESCA Environnement dans son rapport.

Prochaines étapes

Il y a encore plusieurs étapes à franchir, d'autant plus que le projet devra fort probablement passer par l'examen du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (Nouvelle fenêtre) (BAPE) , explique Serge Bourgeois.

Ouvrir en mode plein écran Serge Bourgeois indique que le projet sera soumis à l'examen du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Selon la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, toutes les informations et les avis nécessaires devraient être déposés d’ici Noël. Le Conseil municipal pourra alors décider s’il poursuit la démarche de modification de son schéma d’aménagement.

Une fois l’obtention du décret du gouvernement et des autorisations ministérielles, la construction pourrait débuter vers le mois d’août 2024, indique le rapport.

Le coût de réalisation du projet du parc éolien de Grosse-Île est estimé à environ 80 M$. La construction pourrait générer jusqu’à 15 emplois directs.