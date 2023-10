Un ours en peluche facilitant le sommeil des enfants en lice pour un prix albertain

Un groupe d’anciennes étudiantes de l'Institut de technologie du nord de l’Alberta (NAIT) ont transformé un ours en peluche en un appareil capable de surveiller le sommeil d'un enfant, une invention qui leur a valu une nomination pour un prix provincial.

Le groupe composé entièrement de femmes qui ont étudié la technologie du génie biomédical à créer le Night Knight, un animal en peluche a priori tout à fait banal. L’appareil a toutefois la capacité d'informer les parents de problèmes spécifiques susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité du sommeil de leurs enfants.

Denise Alinsasaguin, Paulina Deng et Nicolette Angara sont maintenant en lice pour le prix provincial du projet Capstone 2023, qui est décerné chaque année par l'Association des professionnels de la science et de la technologie en ingénierie de l'Alberta (ASET).

La fusion d'un jouet pour enfant et d'une fonction pratique et utile liée à la santé est prometteuse pour des applications similaires dans le domaine médical , a affirmé Barry Cavanaugh, directeur général de l' ASET . En particulier lorsqu'il s'agit de la sécurité et du bien-être des enfants.

La technologie de l'ours en peluche

Le nounours intelligent, conçu à être placé sur la table de chevet de l'enfant, est doté d'un circuit imprimé et de capteurs de mouvements. Le Night Knight est compatible avec la technologie Bluetooth qui sert à alerter les parents, via une application pour téléphone intelligent.

Les capteurs de mouvement de l'animal en peluche destiné aux enfants de 4 ans à 10 ans détectent les mouvements du sommeil, notamment les comportements anormaux qui peuvent indiquer que l'enfant éprouve de l'inconfort. Il offre aussi des fonctions avancées, comme des indicateurs d'humidité et la détection de la température ambiante de la pièce.

Ouvrir en mode plein écran Le nounours intelligent Night Knight alerte les parents, via une application pour téléphone intelligent lorsque leurs enfants présentent des comportements anormaux durant leur sommeil. Photo : Fournie par l'ASET

L'un des grands avantages du Night Knight est que les parents fatigués et surmenés pourront mieux dormir la nuit, et ce avec moins d'inquiétude, sachant que le confort de leur enfant est surveillé pendant leur sommeil , a expliqué Denise Alinsasaguin.

Tout en favorisant un meilleur sommeil pour les parents, l'ours en peluche a été créé en tenant compte du rôle essentiel que joue le sommeil dans la santé mentale et physique de l'enfant.

Selon une étude canadienne publiée en 2020 dans la Bibliothèque nationale de médecine américaine et portant sur des jeunes âgés de 5 à 17 ans, la durée du sommeil est fortement associée au comportement social et à la santé psychosociale des enfants.

L'Académie américaine de pédiatrie a, pour sa part, établi que les troubles du sommeil touchent entre 25 % et 50 % des enfants et ont un impact sur la vigilance et l'attention, les performances cognitives, l'humeur, la résilience, la maîtrise du vocabulaire, ainsi que les facultés d'apprentissage et de mémorisation.

L'application pour téléphone intelligent du Night Knight permettra aux parents de compiler des données sur la détection des mouvements de leur enfant afin d'évaluer les mouvements moyens de leur sommeil.