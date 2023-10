Le caucus d’Action Gatineau a présenté, jeudi matin, ses priorités pour le budget 2024 de la Ville. La densification des revenus, le plan climat et la bonification des services citoyens figurent parmi les dossiers clés mentionnés par la formation politique.

Le budget 2024 doit être un ''point tournant'' pour répondre aux besoins des citoyens dans un contexte difficile pour les finances des familles en raison de l’inflation, mais aussi pour les finances municipales , a lancé d’emblée le chef par intérim d'Action Gatineau, Steve Moran.

Il rappelle que le conseil municipal en est à son mi-mandat. Cette année, il faudra faire des choix différents.

Dans trop de dossiers, nous avons l'impression de faire du surplace depuis trop longtemps , a ajouté ce dernier qui demande, entre autres, que la décision municipale prise au mois de juillet d’améliorer le niveau de service de déneigement des trottoirs soit maintenue.

Publicité

Le coût de la vie

M. Moran veut également que le conseil porte une attention particulière au transport en commun, à la mobilité active et à l’inflation.

On le sait, l’inflation est difficile pour la Ville, mais surtout pour les citoyens et les citoyennes de Gatineau , a-t-il réitéré.

Nous souhaitons des décisions qui visent à améliorer les services aux citoyens dans la mesure de nos moyens.

Nous veillerons à ce que le budget 2024 soit conçu de manière à atténuer l’impact de l’inflation sur les contribuables.

Une révision ou un gel de certains tarifs municipaux s’impose, selon le chef par intérim d’Action Gatineau. Il s’oppose notamment à la hausse des tarifs des camps de jour et demande l’abolition des frais de retard de bibliothèque.

Ouvrir en mode plein écran Le chef par intérim d'Action Gatineau et conseiller municipal de Hull-Wright, Steven Moran. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Steve Moran a également exprimé son désaccord quant à l’abandon des demandes budgétaires des élus. Nous demandons son retour dès l'an prochain.

Publicité

Peut-être pas le même processus, mais un processus qui permet aux élus au nom des citoyens de mettre de l’avant des propositions , précise ce dernier. [Sinon] ça devient une boîte noire, le budget, et ça devient un problème.

Densification des revenus

La conseillère municipale du district Mitigomijokan, Anik Des Marais, a pour sa part parlé de diversification des revenus.

Cette dernière souhaite trouver de nouvelles sources de revenus pour, notamment, accélérer le financement des infrastructures municipales, sportives et communautaires.

Ouvrir en mode plein écran Anik Des Marais est la conseillère municipale du district de Mitigomijokan à la Ville de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il est vraiment le temps d’aller de l'avant.

Je m'attends à ce qu’on nous propose des mesures comme la révision des droits d’immatriculation pour financer le transport en commun , donne-t-elle pour exemple.

Selon elle, il est également temps de s’attaquer à la taxe sur les aires de stationnement pour combattre les îlots de chaleur et améliorer l’écoulement des eaux et à la taxe sur les logements habitables laissés vacants pour mitiger la spéculation immobilière et empêcher le laisser-aller .

Plan climat

Mme Des Marais a également abordé la question du climat lors de l’élaboration des priorités d’Action Gatineau, jeudi matin.

Ce que je souhaite pour le budget 2024, c’est qu’on ait un bilan clair et un plan de match pour la mise en œuvre du plan climat , a-t-elle soutenu. Où en sommes-nous? Est-ce qu’on investit suffisamment pour atteindre nos objectifs?

Il nous manque une vue d’ensemble. On a besoin d’une feuille de route claire et chiffrée pour y arriver.

Mme Des Marais rappelle que la Ville de Gatineau s’est donné pour cible de réduire ses émissions de 35 % pour la collectivité et de 50 % pour les organisations municipales d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Pour y parvenir, Mme Des Marais aimerait notamment bonifier le plan actuel de gestion des matières résiduelles et le plan de foresterie urbaine.

Cette dernière souhaite également s’attaquer à la vulnérabilité de la Municipalité et fait allusion aux événements survenus au cours de la dernière année.

Les pluies torrentielles qui engorgent nos rues, les chaleurs extrêmes qui nous obligent à annuler les camps de jour, les vents violents qui arrachent des arbres et accaparent nos équipes; tout ça met une pression énorme sur le budget de la Ville , a-t-elle souligné. Allons-nous en tenir compte dans le budget 2024?

Avec les informations de Nelly Albérola