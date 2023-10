Un nouveau document publié par la Régie de l'énergie montre que les stocks d'énergie sont à leur plus bas en huit ans dans les barrages d'Hydro-Québec. Beaucoup d'eau en moins dans les réservoirs veut dire beaucoup d'argent en moins dans les coffres de l'État québécois.

Le plus récent État des réserves et de la fiabilité énergétique, dévoilé mardi, montre que la société d'État prévoit des stocks d'énergie de 103,9 térawattheures (TWh) au 1er janvier 2024. Or, en mai dernier, elle anticipait plutôt avoir 124,1 TWh. C'est donc 20 TWh de moins que prévu.

L'été chaud et sec dans le nord, marqué par des feux de forêt, avec peu de précipitations, explique en partie la diminution de l'apport d'eau des réservoirs. Hydro-Québec ajoute à cela la faible couverture de neige à la fin de l’hiver et une crue printanière moins importante que d’ordinaire .

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Il faut remonter à 2015 pour voir un niveau aussi bas. Cette donnée permet de comprendre pourquoi Hydro-Québec a annoncé, le 29 septembre, la baisse de ses exportations, afin de garantir une gestion optimale des ressources .

En théorie, les 20 TWh manquants pourraient se vendre 2 milliards de dollars sur les marchés extérieurs si l'on prend en compte la valeur du contrat passé avec New York.

Dans son plus récent rapport trimestriel, le ministère des Finances du Québec attribue une partie de la baisse anticipée des revenus du gouvernement à Hydro-Québec. En 2023-2024, il prévoit un manque à gagner de 650 millions de dollars attribuable à la réduction des volumes d’exportation d’électricité.

Ouvrir en mode plein écran L'an dernier, Hydro-Québec a vendu 35,6 TWh d'électricité sur les marchés extérieurs, ce qui a fortement contribué à la croissance des revenus. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Les réservoirs moins pleins cette année limitent les options d'Hydro-Québec. On est un peu plus serré , explique le professeur agrégé au Département de génie électrique et informatique de l'Université McGill François Bouffard.

Le but principal, c'est de s'assurer que les Québécois auront assez d'électricité pour se chauffer et vaquer à leurs occupations pendant tout l'hiver. Si on a moins de stocks, les occasions hors frontières vont être diminuées.

Selon lui, l'hiver qui s'en vient sera déterminant, selon qu'il sera plus froid ou plus chaud. L'hiver dernier, Hydro-Québec a fait face à une pointe de consommation hivernale jamais vue auparavant.

Ouvrir en mode plein écran Une photo aérienne du réservoir et du barrage Eastmain-1 Photo : Hydro-Québec

Hydro-Québec possède 27 grands réservoirs. Véritables mers intérieures, ils offrent une capacité maximale de stockage de 179 TWh (soit l'équivalent des besoins de l'ensemble du Québec pendant un an), qui s'ajoute au reste de la capacité de production.

Des réservoirs assez remplis pour alimenter les Québécois et honorer les contrats

La société d'État précise que cette décision n’a aucun impact sur l’approvisionnement en énergie du Québec et les engagements à long terme avec les marchés voisins . En bref, personne ne devrait manquer d'électricité et les contrats avec les États-Unis seront honorés.

Cette situation est toutefois un indicateur des défis qui attendent Hydro-Québec, d'abord pour s'adapter aux changements climatiques, mais aussi pour augmenter fortement sa production.

La société d’État, qui entrevoit la fin des surplus d’ici l’hiver 2026-2027, pourrait revoir à la hausse son objectif d’ajouter 100 TWh à la capacité de production de son réseau, soit 13 complexes de la Romaine. Une mise à jour des objectifs sera présentée au gouvernement et au public début novembre, a annoncé le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Michael Sabia, PDG d'Hydro-Québec Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Davantage de pluie dans l'avenir, selon Hydro-Québec

Si juin 2023 a été le mois de juin le plus sec en au moins 100 ans au Québec, avec 62 % de la pluie normalement reçue, ce ne sera pas toujours le cas, selon Hydro-Québec.