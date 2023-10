Incursion dans l’atelier de 10 artistes québécois

Que se cache-t-il derrière l'œuvre achevée d’un artiste? Une dizaine d’artistes de métiers d’art de Québec ouvrent les portes de leur atelier pour discuter de leur pratique dans la websérie documentaire « Matières à découvertes ».

Les téléspectateurs ont un accès privilégié aux ateliers de plusieurs artistes québécois avec la série qui aura, au total, six épisodes d’une vingtaine de minutes chacun.

C'est un projet qui est né de l’initiative de Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA).

On voulait atteindre le grand public et faire un travail de démocratisation, explique Éloïse Pelletier, conseillère au développement culturel pour CCNCA . On fait entrer le public dans les ateliers pour rendre [les métiers d’art] un peu plus humains et accessibles.

Publicité

Souvent, ce que le public voit, c’est une œuvre finie, et il ne soupçonne pas toujours tout ce qui vient avant la réalisation, renchérit Catherine Lessard, artiste du textile spécialisée en fléché et participante dans la websérie. C’est donc faire un tour d’horizon complet pour vraiment comprendre un processus de création.

Aller plus loin

Animée par la comédienne Sophie Thibeault, la websérie fait découvrir le travail et la démarche de Jacob Couture, Joanne Gauthier, Lysanne Latulippe, Sylvie Laurin, Catherine Lessard, Véronique Martel, Richard Morency, Anie Toole, Sarah Toung Ondo et Catherine Sheedy.

Il y a eu un désir de mettre en valeur le travail artistique, la démarche créative qui est dans la réflexion et le renouvellement de la discipline, précise Mme Pelletier. Matières à découvertes met en valeur en quoi ces différents artistes et leur démarche sont uniques et actuelles.

La websérie propose, en plus des visites d’ateliers, d’explorer le processus de création et le rapport qu’entretiennent les artistes avec leur pratique artistique. Chaque épisode rassemble un duo dont les pratiques sont complémentaires ou liées.

Un artiste a besoin de communiquer, et pour les gens qui ont cette curiosité, on leur en montre un peu plus. C’est une rencontre qu’on a pas toujours l’occasion de faire, parce qu’on travaille souvent isolé , commente Mme Lessard.

Publicité

Les thèmes de l’innovation, du dialogue et de l’engagement sont notamment exploités dans la websérie.

Nos œuvres, elles sont là pour un dialogue avec le public, continue Mme Lessard. On y met notre passion, notre cœur, notre énergie, notre temps, mais il y a une raison à tout ça, il y a une volonté de partage.

Jusqu’à maintenant, trois des six épisodes de Matières à découvertes sont disponibles en ligne gratuitement sur Ose.média. Les trois suivants seront diffusés à compter du 19 octobre.