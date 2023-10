Le chef de police de Toronto, Myron Demkiw, confirme que plus d'agents en uniforme sont déployés dans les communautés juives et près des mosquées dans la foulée du conflit entre Israël et le Hamas. Il ajoute toutefois qu'il n'y a « aucune menace crédible » présentement à Toronto.

Le chef Demkiw avait convoqué la presse jeudi matin pour répondre, dit-il, aux « préoccupations » en matière de sécurité exprimées par de nombreux résidents.

En plus des patrouilles bonifiées près des synagogues, des écoles juives et des mosquées, notamment, la police ouvre deux postes de commandement dans des quartiers juifs de l'ouest de la ville le long de l'avenue Bathurst.

Vous allez voir plus de policiers. Nous allons assurer la sécurité et le bien-être de nos communautés.

Il ajoute que la police « continue à surveiller » la situation, y compris les menaces circulant en ligne.

Dans une déclaration publiée dans les médias sociaux, la Police régionale de Peel, en banlieue de Toronto, affirme elle aussi avoir « accru le déploiement de ressources près des lieux de culte », notamment.

Ouvrir en mode plein écran Sara Lefton, de l'organisme juif UJA à Toronto, dit qu'elle a « peur ». Photo : Radio-Canada

Craintes dans la communauté

Sara Lefton, de l'organisme UJA Federation du Grand Toronto, craint une « vague de haine » contre les juifs dans le monde.

En tant que juive habitant au Canada, j'ai peur.

Elle se réjouit de la présence policière renforcée à Toronto près des lieux de culte et des écoles juives.

Avec des renseignements fournis par Jérémie Bergeron