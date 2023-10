Ezekiel, 21 ans, croyait avoir acheté du Xanax, mais c’est du fentayl qui l’a tué

« Ezekiel, c'est un enfant qui était très tranquille, un sportif avec un petit côté artiste. Il était très ouvert sur le monde, un peu altermondialiste, très social-démocrate de gauche avec de belles valeurs qui me plaisaient. C'est un petit garçon qui, tout au long de sa vie, m'a toujours rendu fier. Il était finissant en techniques d’éducation à l’enfance. Il venait d'avoir une lettre d'acceptation pour l'université. Il voulait devenir enseignant », raconte son père, Sébastien Aubé, le cœur rempli de fierté.

Ezekiel avait été accepté à l'université pour devenir enseignant. « Il avait un don avec les enfants. C'est pour ça qu'il était en éducation à l'enfance [au cégep] », souligne son père.

Cependant, Ezekiel Aubé-Gauthier ne devait jamais mettre les pieds à l’université. Quelques jours après Noël, il a été retrouvé mort à quelques pas de son lit. C’est son père qui a fait l’horrible découverte, celle qu’aucun parent ne veut vivre. J’ai ouvert la porte et j'ai vu mon fils qui était étendu par terre. Un instant, tu penses qu'il dort, mais il était décédé. Mon premier réflexe, c’est de ne pas vouloir le croire. Tu voudrais que le temps arrête. Mais en même temps, je sais qu’il est trop tard. Automatiquement, j’ai fait le 911.

Les premiers répondants, arrivés en trombe, confirment le pire : il est trop tard. Ezekiel n’est plus.

Si près d’une vingtaine de pages de calendrier ont été arrachées depuis cette horrible journée, la douleur est toujours aussi vive chez les Aubé. Les larmes coulent souvent pendant que Sébastien raconte non seulement ce qui s’est passé dans sa maison, mais surtout ce qui lui a brisé le cœur à tout jamais le 29 décembre 2021.

Tu es comme gelé devant l'incompréhension et la douleur qui n’a pas de nom. Je n'ai jamais vécu une douleur de même de toute ma vie. Jamais. Jamais.

En bas, dans la cuisine, il y a la sœur d'Ezekiel, Emery Jane, qui soupe avec sa belle-mère, Cleophe. Je sentais que ça ne marchait pas, que ce n'était pas normal. Quand mon père a ouvert la porte, j'ai juste entendu comme un silence. Après, il a commencé à crier. J’ai couru jusqu’en haut. Quand je suis arrivée, j’ai vu mon père, puis mon frère. Je pensais vraiment qu'ils me niaisaient. C’était leur genre de me faire des jokes de même.

Même si elle espérait du plus profond d’elle-même que Sébastien et Ezekiel avaient fait la pire des blagues, Emery Jane savait que ce n’était pas le cas. Je l'ai touché, puis il était froid. C’est une image que je n’oublierai jamais.

En se rappelant ces pénibles images, l’adolescente regarde au ciel comme si elle allait y puiser la force de poursuivre son récit. Une histoire nécessaire à raconter , croit-elle.

C'est en haut de ces marches qu'Emery Jane a croisé son grand frère vivant pour la dernière fois.

En effet, depuis lors, Emery Jane se pose mille questions. Surtout, elle se demande si elle aurait pu changer quelque chose à ce tragique destin. La nuit d’avant, la sœur et le frère s'étaient croisés dans le corridor qui mène à la salle de bains. Selon le coroner, la mort d’Ezekiel est survenue aux alentours de 2 h, soit peu de temps après cette ultime rencontre. Je vais toujours m’en vouloir, parce que… , dit-elle, incapable de terminer sa phrase, les yeux dans l’eau.

Surprise totale

Rapidement après l’appel au secours, cette maisonnée de l’est de Sherbrooke est envahie de policiers et d'enquêteurs. Des photos sont prises dans tous les recoins. Des interrogatoires sont menés séparément. L’endroit est fouillé de fond en comble. Tous ont un objectif commun : comprendre ce qui a bien pu tuer Ezekiel, un jeune homme dans la force de l’âge.

La réponse ne tarde pas à venir. Une policière descend à la cuisine avec une boîte remplie de trucs que ni Sébastien ni Emery Jane n’ont vus. Elle pensait que mon fils vendait de la drogue.

Ce n’était pas le cas. Ezekiel s’était plutôt constitué une pharmacie personnelle pour soulager ses souffrances. C’est du moins la conclusion du coroner Gilles Sainton, chargé de faire la lumière sur les causes et les circonstances de ce décès.

« J'ai tellement eu de bons moments avec lui et je suis tellement triste de ne pas en avoir d'autres! C'était vraiment un confident. Il savait tout de ma vie avant tout le monde. C'est spécial d'avoir eu ça, parce qu'on avait quand même sept ans de différence. J'ai vraiment eu la chance d'être proche de mon frère », souligne Emery Jane.

Selon lui, le jeune homme devait composer avec un certain degré de détresse et d’anxiété, mais rien ne permet de croire qu’il s’est intoxiqué dans un but suicidaire. Il s’agit d’une intoxication mortelle mais accidentelle , écrit-il dans son rapport.

Une découverte surprenante faite dans l’ordinateur d’Ezekiel jette ensuite un éclairage nouveau sur ses derniers mois de vie. Les enquêteurs policiers y ont trouvé un chiffrier électronique, un genre de fichier Excel dans lequel il consignait méthodiquement toutes les drogues qu’il prenait.

Il a écrit ce qu’il a consommé de juillet jusqu’au moment de son décès. On voit ce qu’il prenait, la quantité, l’heure et les effets que ça lui faisait. C’est comme si on était capable d’avoir un journal quotidien de sa consommation. Par exemple, le 1er décembre, on comprend qu’il a pris du meth et du flualprazolam , explique M. Aubé.

C’est ce qui a permis au coroner Sainton de conclure ceci : puisqu' il n’y avait aucune mention indiquant qu’il consommait du fentanyl [dans son document d'ordinateur] [...], ceci suggère que M. Aubé-Gauthier ne savait pas qu’il allait consommer du fentanyl .

En clair, Ezekiel a consommé un médicament coupé avec ce puissant opioïde sans le savoir.

Aussi prudent pensait-il être, il est mort quand même. Qui fait ça [consigner sa consommation]? Les policiers n'avaient jamais vu ça. On s'est rendu compte, après coup, que mon fils avait comme une espèce de système d'automédication, comme si, quotidiennement, il prenait certaines doses de speed et certaines doses de Xanax pour gérer son anxiété, son sommeil, sa concentration , résume Sébastien Aubé, encore étonné.

En plus de documenter sa consommation, Ezekiel consignait plusieurs informations au sujet de sa santé. Il faisait ses courbes de sommeil et tenait des statistiques. Il écrivait : "J'ai réussi à dormir à peu près tant d'heures chaque jour." Je vois ça aujourd'hui et je vois un jeune qui vivait de l'anxiété mais qui faisait aussi de l'insomnie, comme probablement beaucoup, beaucoup de gens, et qui a pensé bien faire en traitant ça comme ça , analyse son père.

Le coroner m’a dit que ce type de consommation était récréative. Dans sa tête à lui, ce n’était pas bon pour la santé, mais ce n’était pas assez pour tuer quelqu’un. C’est vraiment la présence de fentanyl qui l’a tué.

Le père a aussi eu accès au journal des achats enregistré dans le cellulaire d’Ezekiel. On a vu ce qu’il avait commandé et c’est ridicule comme ce n’est pas cher. C’est comme des peanuts. Ça revient à 1,50 $ la pilule. On dirait que plus c’est fort, moins c’est cher , déplore-t-il.

Ses derniers mois de vie, Ezekiel les a vécus en pleine pandémie de COVID-19. Entre les cours à distance, les confinements et l’isolement, le quotidien du jeune homme s'est avéré difficile à supporter. On a eu accès à toute sa vie qui était documentée sur Facebook, avec des notes, son cellulaire. Il n’en prenait pas avant la pandémie. Il fait partie des jeunes pour qui l'isolement, ça n'a pas aidé. Il est allé chercher des réponses ou une espèce de réconfort [dans les médicaments] et, ironiquement, avec de l'argent de la PCU [Prestation canadienne d'urgence] , s’attriste M. Aubé.

Sa famille soutient qu’Ezekiel a tenté de voir un médecin au cours des semaines qui ont précédé sa mort. C'était vraiment dur d'avoir des rendez-vous, puis de se faire voir par un docteur. Il a voulu, mais il n’a rien eu , se désole Emery Jane.

Comme parent, tu te sens stupide de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir… Ce n'est pas juste que ça tombe sur un jeune de 21 ans qui avait l'avenir devant lui. Comme parent, je me déteste. C'est comme un sentiment d'échec immense.

Il y a un avant et un après le 29 décembre 2021 pour Sébastien Aubé. « Il y a de quoi de cassé en dedans de moi. Moi, d'habitude, je ne me fous pas de rien. Là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a de quoi de cassé en dedans de moi depuis ce jour-là. »

Nombreuses saisies de médicaments

Le fentanyl est 100 fois plus puissant que la morphine. Une seule dose de 2 mg peut être fatale. Depuis 2016, cette drogue a causé la mort de 30 000 Canadiens, ce qui représente 75 % de toutes les surdoses au pays, selon Santé Canada. À Sherbrooke, dans les rapports du coroner rendus publics depuis le 1er janvier 2022, on recense quatre décès liés à une surdose de cet opioïde. Le portrait est peut-être moins sombre qu’ailleurs au pays à ce chapitre, mais les saisies de médicaments illégaux, elles, sont fréquentes, selon le Service de police de Sherbrooke (SPS).

On parle de beaucoup de comprimés, de médicaments dérivés et de comprimés de la famille des opiacés : hydromorphone, oxycodone, Hydromorph Contin, tous ces types de comprimés qui sont prescrits à des gens pour des problèmes de santé et qui sont volés ou dérivés du marché légal pour être revendus illégalement sur le marché de la rue. On trouve aussi beaucoup de benzodiazépines, Ativan, Valium, Xanax , explique Sébastien Ouimet, capitaine de la Division du soutien opérationnel et administratif au SPS .

Si les consommateurs de ces drogues de rue croient qu’ils se procurent des médicaments en bonne et due forme, rien n’est moins sûr, prévient-il. Il y a des laboratoires clandestins qui fabriquent des comprimés qui donnent l’impression d’être des comprimés qui viennent d’un laboratoire légal, d’une compagnie pharmaceutique. On ne peut pas savoir avec certitude ce qu’on consomme. Les risques peuvent, avec un comprimé, [aller] jusqu'à la mort. C’est vraiment dangereux.

C’est pour éviter des drames comme celui d’Ezekiel que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, de concert avec les organismes IRIS Estrie et Élixir, s’est porté acquéreur d’un nouvel appareil d’analyse des drogues appelé spectromètre. Cet outil permettra aux consommateurs de connaître la composition exacte des substances qu’ils ont en leur possession. Pour l’instant, aucune date de mise en service de l’appareil n’est connue. Le projet va bon train, il reste quelques aspects [juridiques] à finaliser pour que l'appareil puisse être utilisé dans les locaux d'Élixir , indique par courriel le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Le père d’Ezekiel est formel : il est persuadé que son fils aurait été un utilisateur de ce type de machine. À voir comment il se comportait, à documenter ce qu’il consommait, je suis convaincu à 100 % qu’il aurait testé ce qu'il prenait. C'est certain.

Et peut-être que… , laissent tomber le père et sa fille.

Cette espèce d'acquisition, qui peut être mal vue par certaines personnes, ça peut sauver des vies. Ça peut aussi donner la possibilité de faire des interventions auprès de ces gens-là.

Instagram pour conscientiser

Depuis ce jour fatal qui lui a volé son grand frère, Emery Jane se fait un devoir de parler ouvertement des ravages que peut créer une seule dose de fentanyl. Ouvertement, sans honte. Avec son compte Instagram, elle veut aussi faire comprendre que ces drames peuvent survenir dans toutes les familles, même les plus parfaites .

C'était jour de fête chez les Aubé lorsque la faucheuse est passée. Le petit dernier, Iñigo Antonin, fêtait son deuxième anniversaire ce jour-là. « C'était ironique de voir la police qui débarque, avec les ballons de fête partout, comme si c'était joyeux », se rappelle Sébastien Aubé. (Photo d'archives)

Surtout, elle veut faire connaître au plus grand nombre de gens possible la naloxone, un médicament qui renverse l’effet d'une surdose d’opioïdes.

C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans sa maison, parce que justement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut arriver dans un party, dans ta propre maison, chez ton voisin, tu ne sais jamais, martèle-t-elle. Ça peut sauver la vie de quelqu'un en attendant les ambulanciers et les premiers secours.

Même si ce médicament est gratuit et offert sans ordonnance à la pharmacie, l’adolescente souhaite que la naloxone soit distribuée dans les écoles pour que le plus grand nombre de personnes possible en aient sous la main. Au cas où.

Ce qu'il faut changer, c'est que les gens doivent se sentir concernés, qu’ils puissent savoir que ça peut leur arriver, même s’ils ont des familles parfaites , répète Sébastien Aubé.

Ezekiel, il ressemble au petit garçon d’à côté, puis à l'autre de l’autre côté. Si c'est arrivé dans ma famille, ça peut arriver dans la vôtre.