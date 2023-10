Malgré la défaite essuyée lors des dernières élections provinciales, Heather Stefanson conserve le soutien des progressistes-conservateurs pour rester à la tête du parti jusqu’à ce qu’un remplaçant soit choisi, selon le président du caucus, Ron Schuler.

Ron Schuler estime que la décision de l’ancienne première ministre de rester à la tête du parti pendant 12 à 18 mois est la stabilité dont les progressistes-conservateurs ont besoin pendant cette période de transition où ils passent de parti au pouvoir pour devenir et l’opposition officielle.

Le caucus est derrière elle, elle est notre leader, nous la soutenons et elle est là jusqu’à ce qu’un nouveau leader soit choisi , a indiqué Ron Schuler à la presse mercredi.

Cela demande beaucoup de leadership et de courage de sa part. Au nom du caucus, nous la remercions.

Ron Schuler s’est exprimé après une réunion à huis clos de près de deux heures avec les députés sortants et nouveaux élus du parti.

Il s’agissait de la première réunion du caucus du Parti progressiste-conservateur depuis les élections provinciales. Les progressistes-conservateurs ont perdu 13 des 35 sièges qu’ils détenaient avant les élections.

État des lieux du Parti progressiste-conservateur

Sur les 22 sièges remportés par les PC , seuls trois sont situés à Winnipeg, la capitale provinciale.

Ron Schuler est ravi que Heather Stefanson ne quitte pas son rôle immédiatement et pense l’inverse montrerait un manque de leadership , si elle démissionnait avant qu'un nouveau chef soit choisi.

Ron Schuler a déclaré que le caucus était favorable à ce que Heather Stefanson reste chef par intérim. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Heather Stefanson, a annoncé le soir des élections qu’elle avait l’intention de démissionner de son poste de cheffe du PC, mais qu'elle restera députée dans Tuxedo, une circonscription qu’elle a conservée grâce à une victoire étroite de 263 voix sur la candidate néodémocrate Larissa Ashdown, selon les résultats non officiels d’Élections Manitoba.

Quelques jours plus tard, le parti a confirmé qu’elle assurerait l’intérim jusqu’à ce que son successeur soit choisi.

La course à la direction devrait avoir lieu dans 12 à 18 mois.

La présence continuelle de Heather. Stefanson en tant que principale représentante du PC peut rappeler la défaite du parti à la suite d’une campagne publicitaire négative, mais Ron Schuler n’est pas inquiet.

Nous présenterons un caucus stable, uni et prêt à former l’opposition et c’est ce que Heather Stefanson nous apportera, dit-il. C’est une grande dirigeante et elle continuera à le montrer, non seulement en tant que première ministre, mais aussi en tant que cheffe de l’opposition.

« Un moment excitant pour les conservateurs » selon Kelvin Goertzen

Bâtir pour l’avenir, des jeunes députés formidables , a affirmé le député de Steinbach, Kelvin Goertzen, en entrant dans la salle du caucus.

Dix des 22 députés progressistes-conservateurs seront de nouveaux représentants à la législature provinciale.

Il s’agit de Kathleen Cook, nouvelle députée de Roblin, ancienne directrice provinciale de la Fédération canadienne des entreprises, de Wayne Balcaen, ancien chef de la police de la deuxième plus grande ville du Manitoba et de Lauren Stone, nouvelle députée de Midland, qui dirigeait une société de conseil.

Il faut du renouveau. Il faut aussi une mémoire institutionnelle que [certains de nos députés] fournissent également. C’est un grand groupe d’hommes et de femmes qui sont prêts à aller de l’avant , affirme Ron Schuler.

Avec des informations de Ian Froese