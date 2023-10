L’Abitibi-Témiscamingue aura sa direction régionale du ministère de l’Immigration

La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec (MIFI), Christine Fréchette, a annoncé jeudi à Rouyn-Noranda la création d’une direction régionale pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.

La nouvelle direction régionale est la 10e déployée par le ministère.

Christine Fréchette a mentionné que six postes seront créés pour accompagner les entreprises et collectivités. Il est question notamment de conseillers en immigration régionale, en reconnaissance des compétences, en francisation et d’agents d’aide en intégration.

Selon le recensement de 2021, il y avait 2895 personnes immigrantes qui vivaient en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Par rapport au recensement de 2016, c’est une augmentation de 9,5 %. C’est intéressant, il y a un mouvement qui est lancé et il faut maintenant l’alimenter pour qu’il se poursuive, voir qu’il augmente aussi , a ajouté Christine Fréchette.

La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, assure que chaque MRC aura son répondant .

On va travailler pour que les personnes immigrantes qui souhaitent venir au Québec fassent de plus en plus le choix de s’établir en région dès leur arrivée et qu'elles y restent également dans la durée , a-t-elle indiqué.

