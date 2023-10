L'Université Mount St. Vincent, à Halifax, offre un cours sur la façon de naviguer dans le domaine complexe de l'accès aux soins de longue durée.

Le cours doit donner à ceux qui ont besoin de soins de longue durée, pour eux-mêmes ou pour un proche, une explication intensive sur le fonctionnement du système public.

Il a été conçu et sera donné par Susan Stevens, qui a travaillé dans le domaine des soins de longue durée en Nouvelle-Écosse pendant 27 ans.

Quand vous avez besoin de soins et de soutien, ça peut être l'un des moments les plus difficiles de votre vie et il peut être difficile de savoir où aller , admet-elle.

Ouvrir en mode plein écran Susan Stevens travaille dans le domaine des soins de longue durée depuis près de trois décennies. Photo : Radio-Canada / Preston Mulligan

La structure du cours

Le cours en ligne comprend trois éléments principaux. La première partie est une enquête sur les options de soins offerts par la province.

Publicité

La deuxième partie est plus pratique et aide à trouver des manières d’accéder au système, d’obtenir une référence pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre et de préparer un entretien avec un coordinateur de soins.

Finalement, la troisième partie du programme porte sur la défense des intérêts et sur la manière de trouver une solution dans les cas où les soins à domicile ou les soins de longue durée ne répondent pas aux besoins du client.

J'encouragerais les gens à envisager de suivre ce cours, car il leur fournira de très bonnes informations qui leur permettront d'économiser du temps et des efforts , dit Susan Stevens.

Elle a conçu le cours de 125 $ en pensant aux clients qui reçoivent des soins, mais elle dit qu'il pourrait également être utile aux travailleurs de la santé.

Cela pourrait intéresser les professionnels qui travaillent dans le domaine des soins continus , dit-elle. Nous avons beaucoup de nouveaux travailleurs de la santé qui sont venus d'autres pays dans notre province et cela pourrait les intéresser.

Ouvrir en mode plein écran Trouver les bons soins de longue durée peut être complexe et le cours de l'Université Mount St. Vincent veut aider ceux qui ont besoin de ses soins. Photo : Reuters / Stéphane Mahé

Les raisons du cours

Elle raconte que tout au long de sa carrière, elle a toujours été étonnée de constater à quel point ceux qui ont besoin de ce service en connaissent très peu à ce sujet. Par exemple, très peu de gens connaissent le numéro à appeler pour obtenir une référence.

Publicité

Il y a donc beaucoup de désinformation , remarque Susan Stevens . Et je pense que parfois, les gens ne cherchent pas nécessairement l'information jusqu'à ce qu’ils en aient besoin.

Susan Trenholm, doyenne des études professionnelles et supérieures à l'Université Mount St. Vincent, affirme que son école était particulièrement bien placée pour offrir ce cours.

Nous avons ici le Centre de recherche sur le vieillissement de la Nouvelle-Écosse , nous avons un corps de chercheurs et d'enseignants très respectés dans le domaine, il était donc tout naturel que l'université intervienne et comble cette lacune.

Le cours de 10 heures est un mélange d'enseignement en ligne en direct et de sessions préenregistrées. La date limite d'inscription est le 16 octobre et le cours commence le 17 octobre 2023.

Avec les informations de Preston Mulligan de CBC