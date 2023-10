Le Réseau d’innovation agroalimentaire en région rurale, une division du Centre d’innovation de Sault-Sainte-Marie, viendra en aide aux producteurs de la région grâce à un financement de 450 000 $ de FedNor.

L’annonce du financement a été faite par le député fédéral de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan, au nom de Patty Hajdu, ministre responsable de FedNor.

Le projet aidera les entrepreneurs agroalimentaires de la région en leur offrant formation, mentorat et soutien en développement du marché, y compris des possibilités pour prendre part à des salons professionnels à l’extérieur de la région , indique le gouvernement dans un communiqué.

Cela contribuera également à soutenir une cuisine commerciale partagée à Sault-Sainte-Marie et d'autres organisations qui disposent d'installations similaires dans le Nord de l’Ontario.

Selon le communiqué, le projet soutiendra l’innovation et les améliorations en matière d’emballage, de transformation et de réduction des déchets . De plus, il soutiendra le développement de nouvelles technologies de culture, notamment l’agriculture verticale et la culture hydroponique .

Ces fonds nous aideront à développer et à favoriser l’expertise locale, à maximiser les perspectives agroalimentaires et à aider notre région à réaliser son grand potentiel , a déclaré dans le communiqué David Thompson, directeur du Réseau d'innovation agroalimentaire en région rurale.

Selon le gouvernement, ce financement permettra la création de 37 emplois et le maintien de 44 autres emplois, l'agrandissement et la modernisation de 20 entreprises, la création de deux alliances stratégiques et le maintien de six autres alliances ainsi que l'acquisition d'une serre de recherche.