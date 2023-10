SAAQclic continue de peser lourd sur les employés

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) qui représente les employés de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) dénonce un climat de « crise perpétuelle » au sein de la société d'État. Un sondage a permis de démontrer que 70 % des répondants estiment que leur charge de travail a « beaucoup augmenté » lors de l'implantation de SAAQclic.

L'arrivée du nouveau portail numérique avait viré au fiasco l’hiver dernier. En conséquence, les ratés ont fortement augmenté le désir de quitter la SAAQ pour 33 % d’entre eux. Le virage numérique a aussi de beaucoup affecté leur niveau d’anxiété et de fatigue.

On avait eu des échos que les choses étaient loin d'être revenues à la normale à la SAAQ , mais je suis un peu tombé en bas de ma chaise en voyant les données. Je ne pensais pas que les choses étaient aussi désastreuses , affirme Patrick Audy, vice-président du SFPQ . Selon lui, ce n’est rien pour régler le problème de roulement de personnel qui afflige la fonction publique.

Les principales raisons évoquées pour expliquer cette plus grande charge de travail sont les erreurs du système, pour 71 % des répondants. Les gens se battent avec le système pour réussir à finaliser les transactions. Ça crée beaucoup d'erreurs. Par exemple, il y a des retards dans les remboursements que les citoyens attendent et il y a des erreurs au niveau de l'information que des corps policiers et le ministère de la Justice demandent à la Société , mentionne le vice-président.

Dans une lettre adressée aux employés, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, alléguait pourtant que la situation était de retour à la normale depuis le mois d’août.

Les employés qui ont répondu au sondage sont tout de même nombreux à considérer que la direction les a bien accompagnés dans le virage numérique, mais 57 % des répondants croient que l'implantation aurait pu être mieux réussie si la SAAQ les avait plus ou mieux consulté au préalable.

Des mois avant l’implantation de SAAQclic, des lumières rouges avaient été allumées par nos membres qui disaient que ce n'était pas prêts , Patrick Audy, encourageant la direction à être plus à l’écoute de ses employés.

Avec des informations de Philippe L'Heureux.