Une première séance d’information sur les claims miniers à Gatineau

Près de 200 Gatinois ont pris part à une séance d’information sur les claims miniers tenue par la Ville de Gatineau, mercredi soir.

Ces Gatinois ont reçu une lettre les informant qu’un ou plusieurs claims miniers ont été octroyés sur leur propriété. Ils sont nombreux à se poser des questions. Certains résidents craignent d’être expropriés. D’autres ont l’impression de rester sur leur faim.

Il y a bien des questions qu'on se pose encore , confie Claudette Blanchette, une Gatinoise qui à la sortie de la séance est peu rassurée par la situation.

Je pense qu’on devrait être plus informé. C’est déjà beau d’avoir reçu la lettre, mais ça aurait été encore mieux si on avait eu un peu plus d'informations même avant de venir [mercredi soir].

Une Gatinoise qui a pris part à la séance d'information, Claudette Blanchette, est préoccupée par la situation. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Le titre, le claim, il est déjà octroyé. On consulte après que le claim ait été désigné sur carte , précise d’ailleurs une experte invitée par la Ville pour détailler la situation aux citoyens, Julie Reid-Forget.

Celle qui a auparavant occupé le poste de vice-présidente du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) et qui a travaillé au sein du secteur minier reconnaît qu’il est normal que ces Gatinois soient inquiets.

Ce n'est pas la norme. C’est particulier qu’on ait des claims dans une grande ville.

C’est un peu bizarre pour n’importe qui d’entre nous le concept de se faire ''claimer'' [...] et de savoir que ça ne nous appartient pas. Quand on apprend ça, il y a quand même un choc.

Cette ancienne vice-présidente du BAPE et experte en développement minier, Julie Reid-Forget, a été invitée par la Ville de Gatineau pour renseigner les résidents au sujet des claims miniers. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Julie Reid-Forget tient toutefois à rassurer les citoyens et rappelle que la grande majorité des claims miniers ne sont pas explorés. En 2022, seulement 14 % des claims étaient à l’étape de l’exploration, selon le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Cette dernière souligne également que si les résidents ne peuvent pas révoquer les claims miniers octroyés sur leur terrain, ils ont la possibilité de négocier avec les propriétaires de claims la façon dont l’exploration doit être faite.

Un premier pas

Il y a énormément de questionnement , note celle qui a organisé la séance d’information, la conseillère municipale du district de Bellevue, Alicia Lacasse-Brunet.

Cette dernière regrette que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts n'ait pas pris part à la consultation. C’est eux les mieux placés. La Ville, nous, on fait ce qu’on peut pour expliquer un domaine qui n’est pas le nôtre.

La conseillère municipale du district de Bellevue, Alicia Lacasse-Brunet (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

J’espère que ça va être un premier pas pour mieux comprendre et apaiser beaucoup de préoccupations que les citoyens ont.

Radio-Canada a envoyé une requête médiatique au ministère et au cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, jeudi matin, attendant une réponse de leur part.

Protection du territoire

Le directeur adjoint du Service de l’urbanisme de la Ville de Gatineau, Fabio Jiménez, a rappelé mercredi soir que le moratoire que la Ville a signé pour une partie de son territoire arrive à échéance en janvier. Elle compte néanmoins renouveler ce moratoire, a-t-il assuré.

Ce dernier a également rappelé qu’une erreur technique dans la compréhension de la Loi sur les mines lors du changement du plan d’urbanisation de la Ville en 2016 est à l’origine de la situation aujourd’hui.

Ils sont nombreux à se poser des questions sur les claims miniers. Certains résidents craignent d'être expropriés. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Si la Ville croyait correctement protéger son territoire, cette erreur fait en sorte que depuis le mois de janvier 2023, des claims miniers qui empiètent sur le périmètre d’urbanisation de la Ville ont été accordés.

La Ville de Gatineau n’a pas accordé d’entrevue, mercredi soir, mais elle prévoit commenter le dossier jeudi.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Nelly Albérola