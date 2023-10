Deux Canadiens, Dan Petrenko et Seth Zosky, ont décollé de Tel-Aviv avant la fermeture de l’espace aérien samedi. Ils témoignent de la bousculade terrifiante à l’aéroport au milieu des sirènes et des missiles dans le ciel.

Dan Petrenko qui est le directeur artistique du Théâtre juif de Winnipeg, et son ami Seth Zosky, qui est un acteur vivant à Toronto sont enfin de retour au Canada. Plusieurs de leurs vols ont été annulés alors qu'ils tentaient de quitter l’aéroport Ben Gourion, de Tel-Aviv, samedi dernier.

Mon ami et moi avons passé des heures à l’aéroport à essayer d’embarquer sur n’importe quel vol, n’importe où. […] Nous avons finalement réussi, tard dans la nuit, à prendre un vol pour Athènes, puis l’espace aérien a été fermé.

Des transporteurs aériens internationaux ont suspendu ou réduit leurs vols en direction et en provenance de Tel-Aviv samedi dernier, alors que la guerre éclatait entre Israël et le Hamas.

Dan Petrenko se trouvait à Tel-Aviv pour rencontrer des acteurs de la scène théâtrale de la ville quand les militants du Hamas ont commencé à attaquer le pays samedi.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Âgé de 25 ans, il est né dans la ville voisine de Givatayim et retourne en Israël chaque année pour son travail. Sa famille s'est installée à Toronto en 2006, pendant la guerre avec le Liban. Il vit à Winnipeg depuis un an.

Les deux amis ont été réveillés par le déclenchement des sirènes de raid aérien à Tel-Aviv, samedi matin. Dès qu'ils ont compris ce qui se passait, ils ont couru se mettre à l’abri.

Publicité

Nous sommes immédiatement allés dans un abri antibombe et nous avons essayé de rester en lieu sûr , raconte Seth Zosky, 23 ans. C’était effrayant.

Ils ont ensuite décidé de faire leurs valises et de se rendre à l’aéroport, car les vols ont été annulés les uns après les autres. La situation à l'aéroport devenait de plus en plus chaotique.

Je n’ai jamais eu à courir pour sauver ma vie.

Seth Zosky raconte que, alors qu’ils faisaient la queue pour s’enregistrer, les sirènes de raid aérien ont recommencé à retentir.

J’ai dû laisser mon sac, toutes mes affaires. J’ai couru pour sauver ma vie, alors que les gens se poussaient les uns les autres et essayaient d’attraper leurs proches, en courant.

Pendant ce temps, nous avons vu un missile dans le ciel, juste au-dessus de nous , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Dan Petrenko et Seth Zosky se sont précipités dans un abri antiatomique à l'aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv lorsque les sirènes d'alerte aérienne ont retenti alors qu'ils attendaient un vol pour quitter le pays. Photo : Seth Zosky

Nous avons couru pour sauver notre vie dans les abris antibombes situés sous l’aéroport Ben Gourion , explique Dan Petrenko. Je n’avais jamais été aussi terrifié de ma vie. Je n’avais jamais eu à courir pour sauver ma vie auparavant.

Publicité

Les deux hommes ont réservé des vols pour Toronto, qui devraient partir mercredi soir.

Ils ont fait des réservations le jour même où la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé que des vols militaires commenceraient à évacuer les Canadiens en Israël vers Athènes à la fin de la semaine.

Plus de 4700 citoyens canadiens et résidents permanents en Israël, à Gaza et en Cisjordanie se sont inscrits auprès d’Ottawa. Environ 700 personnes souhaitent être évacuées, a déclaré le gouvernement canadien à la presse.

L’évacuation sera ouverte aux citoyens canadiens, à leurs conjoints et à leurs enfants, ainsi qu’aux résidents permanents canadiens, à leurs conjoints et à leurs enfants.

Inquiets pour leurs proches

Alors que les deux amis sont sauvés et entament leur retour au Canada, ils se disent inquiets pour leurs amis et leur famille qui sont toujours en Israël. Certains d'entre eux sont portés disparus.

J’ai fréquenté l’école primaire en partie en Israël lorsque j’y vivais , explique Dan Petrenko. Un de mes anciens camarades de classe a disparu depuis le début du conflit.

Bien qu’il ne soit plus en Israël, Seth Zosky dit qu’il a peur.

Un de mes cousins a un ami qui est actuellement retenu en otage à Gaza par des terroristes du Hamas et nous ne savons pas s’il va s’en sortir vivant , témoigne-t-il.

Avec des informations de Brittany Greenslade