Le projet de loi sur les droits parentaux introduit à l’Assemblée législative jeudi

Le projet de loi sur les droits parentaux sera introduit à l'Assemblée législative jeudi. Le gouvernement compte invoquer la disposition de dérogation, lors de l’introduction de ce projet de loi qui exige le consentement parental pour qu'un établissement scolaire puisse utiliser le pronom et le nom préférés par un élève de moins de 16 ans.

Le gouvernement de la Saskatchewan a déposé une motion pour que ce projet de loi soit débattu pendant 40 heures sur une période de 10 jours.

En temps normal, les députés sont tenus de débattre pendant 20 heures au maximum et ces heures sont réparties sur plusieurs semaines.

Le gouvernement de Scott Moe affirme que les débats de 40 heures permettront au Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan d’examiner le projet de loi en profondeur.

La leader adjointe de l'opposition, Nicole Sarauer, a affirmé que le projet de loi aurait dû être présenté à la séance d'automne et suivre la procédure habituelle.

Une fois déposé à l'Assemblée législative, le gouvernement provincial compte rendre son projet de loi public et inclure la clause dérogatoire. Cette disposition permet aux gouvernements fédéral, provincial et territorial de contourner temporairement certains droits de la Charte canadienne des droits et libertés.

Après l’annonce de cette nouvelle politique en août dernier, l’organisme UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity a intenté une action en justice à l'encontre du gouvernement provincial.

Les avocats qui représentent l'organisme de défense pour les droits des personnes appartenant à la communauté LGBTQ+ ont demandé une injonction, afin que la politique soit suspendue en attendant un contrôle judiciaire.

Le 28 septembre dernier, le juge Michael Megaw a accordé cette injonction.

Suite à cette décision, le premier ministre Scott Moe a indiqué qu’il utiliserait la clause dérogatoire.

Selon le gouvernement provincial, cette nouvelle politique a été adoptée après que des consultations aient été menées auprès des parents qui réclament plus d’implication dans le système scolaire.

C'est un gouvernement très attentif aux parents de toute la province. Nous avons la chance d'avoir un grand caucus qui représente de nombreuses régions d'un coin à l'autre de la province. Plusieurs parents nous ont contactés pour nous dire qu'ils soutiennent ce projet de loi , souligne Scott Moe.

En réponse au manque de consultations menées par son gouvernement auprès des enseignants, des élèves et des membres de la communauté LGBTQ+, Scott Moe a affirmé que plusieurs députés ont parlé non seulement aux parents, mais aussi à d'autres personnes.

Avec les informations de Jason Warick