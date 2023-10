Le jeu en ligne améliore les résultats financiers de Loto Atlantique

La Société des loteries de l’Atlantique fait état d’une augmentation de ses profits et d’une plus grande popularité du jeu en ligne après les conditions difficiles de la pandémie de COVID-19.

L’organisme qui appartient aux quatre provinces de l’Atlantique a récemment publié son rapport annuel 2021-2022. Cette année n’a pas été de tout repos puisqu’il y avait encore des restrictions sanitaires en vigueur, souligne le PDG de Loto Atlantique, Patrick Daigle.

Les sommes versées aux quatre gouvernements provinciaux ont toutefois considérablement augmenté comparativement à celles de l’année précédente :

Île-du-Prince-Édouard : 23,5 millions de dollars (+59,7 %);

Nouveau-Brunswick : 139,3 millions de dollars (+ 17,5 %);

Nouvelle-Écosse : 140,17 millions de dollars (+17,8 %);

Terre-Neuve-et-Labrador : 135,15 millions de dollars (+43,2 %).

La hausse des revenus et des profits en 2021-2022 correspond à un allègement des restrictions sanitaires qui a permis au gens de jouer à nouveau en personne.

Le casino et l’hippodrome Red Shores à l’Île-du-Prince-Édouard, par exemple, a rapporté 17,6 millions de dollars, ce qui est une hausse de 5,4 millions comparativement à l’exercice précédent durant la pandémie, selon M. Daigle.

Des jeux plus populaires

Les profits des jeux de Loto Atlantique offerts en ligne ont pour leur part augmenté de 78 %.

Je suis sûr que vous magasinez en ligne et que c'est pratique pour vous – et pour nous, c'est là où se trouvent nos joueurs et ce sont leurs attentes , souligne Patrick Daigle.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Daigle est le président-directeur général de Loto Atlantique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province qui n’a toujours pas adhéré au casino en ligne de Loto Atlantique. Notre objectif est de créer un environnement sûr et réglementé. Chaque province prend des décisions différentes sur différents produits , indique le PDG Daigle.

Les ventes du jeu Lotto Max ont atteint un nouveau sommet durant cette période où l’inflation a commencé à réduire les moyens de bien des gens. Loto Atlantique n’a aucune preuve de corrélation entre les conditions économiques et ses ventes, affirme M. Daigle, mais il avance deux théories au sujet des effets de l’inflation.

Premièrement, à mesure que l'inflation augmente et que les Canadiens de l'Atlantique ont moins de revenus disponibles, il s'agit en fait d'un bien de consommation discrétionnaire qui se vend rapidement. Je m’attendrais donc à une baisse de ce chiffre. Mais d’un autre côté, la loterie est en fait un plaisir innocent et ce n’est pas un plaisir coûteux. Il y a donc peut-être une occasion de rêver , explique Patrick Daigle.

Ouvrir en mode plein écran L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province atlantique qui n’a toujours pas adhéré au casino en ligne de Loto Atlantique. Photo : www.alc.ca

Le jeu Pro-Ligne a pour sa part connu une hausse de 34 %. Selon M. Daigle, les gens qui aiment parier sur les résultats sportifs sont généralement de jeunes hommes, mais c’est un produit qui a aussi un attrait assez large .

Patrick Daigle ajoute que l’augmentation de la population et l’absence de ralentissement économique dans la région mettent aussi du vent dans les voiles de la Société des loteries de l'Atlantique.