Hollywood : fin abrupte des négociations entre les studios et les acteurs 

Les pourparlers entre les acteurs, les actrices et les studios hollywoodiens ont été brusquement interrompus, mercredi soir, tuant tout espoir que la grève de trois mois prenne fin dans un avenir proche.

Les studios ont annoncé qu'ils avaient suspendu les négociations contractuelles, estimant que l'écart entre les deux parties était trop grand pour que cela en vaille la peine, malgré une offre aussi intéressante que celle qui a récemment mis fin à la grève des scénaristes.

Le syndicat des acteurs a pour sa part dénoncé les tactiques d'intimidation de leurs vis-à-vis, les accusant de dénaturer largement leurs offres.

Le 2 octobre, pour la première fois depuis le début de la grève en juillet, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a repris les négociations avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les studios, les services de vidéo sur demande et les sociétés de production.

Lorsque les négociations avaient repris avec les scénaristes le mois dernier, leur grève a pris fin cinq jours plus tard, mais des progrès similaires n'ont pas été réalisés avec le syndicat des acteurs.