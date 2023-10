Une chercheuse universitaire du Cap-Breton demande à la province de prendre des mesures urgentes pour remédier au grand manque de logement sur l'île.

Alors que le nombre croissant de personnes sans logement dans la municipalité régionale d'Halifax reçoit la majeure partie du financement provincial, Catherine Leviten-Reid affirme que d'autres communautés sont négligées.

Nous avons ici des sans-abri à une échelle similaire à celle des sans-abri dans la Municipalité régionale d'Halifax, compte tenu de la taille de notre population , indique Catherine Leviten-Reid. On fait donc face au même problème que la capitale.

Catherine Leviten-Reid est professeure agrégée à l'Université du Cap-Breton et associée de recherche au Centre canadien de politiques alternatives. Elle croit que la province doit établir un calendrier pour sa stratégie de logement.

Les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé il y a deux semaines un investissement de 83 millions $ dans le logement social. L'argent est destiné à financer la construction de 222 nouveaux logements sociaux dans toute la province, y compris plusieurs sites au Cap-Breton.

Le gouvernement dit que 60 millions $ seraient consacrés à la région d’Halifax et que 8 millions $ seraient dépensés dans la municipalité régionale du Cap-Breton dans le cadre d'un investissement partagé .

Le ministre du Logement, John Lohr, précise que ces informations pourraient être amenées à changer.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr.

Catherine Leviten-Reid, qui est professeure agrégée à l'Université du Cap-Breton et associée de recherche au Centre canadien de politiques alternatives, croit que c’est loin d’être suffisant.

Depuis, la province a annoncé deux nouvelles initiatives en matière de logement.

Une nouvelle communauté de petites maisons composée de 52 logements sera construite à Lower Sackville.

La province dépensera également 7,5 millions $ pour 200 logements temporaires construits par Pallet, un fournisseur d'hébergement nord-américain. La moitié de ces unités seront aussi situées dans la Municipalité régionale d’Halifax.

Liste d'attente du Cap-Breton

Des responsables du ministère des Affaires municipales et du Logement indiquent que 16 % des personnes inscrites sur la liste d'attente de la province pour un logement public vivent sur l'île du Cap-Breton.

Mais le ministère a refusé une demande d'entrevue concernant le nombre de logements abordables qui seront construits au Cap-Breton.

Erika Shea, présidente et chef de la direction de New Dawn Enterprises, affirme que le nouveau propriétaire s'est engagé à maintenir les logements abordables pour les locataires.

Erika Shea, PDG de New Dawn Enterprises au Cap-Breton,raconte qu'elle était initialement satisfaite de la promesse de 83 millions $ pour le logement public. Mais lorsqu’elle a examiné les chiffres et les a comparés aux besoins de l’île, elle a été déçue.

Elle sait que le besoin de logements sociaux en Nouvelle-Écosse ne sera pas satisfait par la création de 222 nouveaux logements.

À l'approche de l'hiver, entre 40 et 50 personnes vivent chaque jour dans des tentes et n'ont nulle part où aller , dit-elle. Cet hiver, on espère que le gouvernement provincial va publier son étude sur le logement et sa stratégie en matière de logement.

À la mi-aout il y avait 1240 personnes sur la liste d'attente d'un logement public au Cap-Breton, parmi elles, près de la moitié sont des personnes âgées.

Erika Shea et Catherine Leviten-Reid croient qu'il est inquiétant que la province n'ait toujours pas publié ses stratégies de logement pour les étudiants et le grand public, toutes deux attendues depuis des mois.

