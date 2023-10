Des syndiqués qui travaillent pour la Corporation de la Voie maritime du Saint-Laurent en Ontario et au Québec ont voté à 99 % en faveur d'une grève si les négociations n'aboutissent pas à une entente avant le 21 octobre prochain.

Selon le syndicat Unifor, les négociations au nom de ses membres avec l'employeur ont débuté en juin dernier et se sont poursuivies du 25 au 29 septembre. Les deux parties ont décidé de faire appel à un conciliateur pour faciliter les discussions dès le début des négociations, affirme-t-on.

Le directeur québécois d'Unifor, Daniel Cloutier, soutient que les travailleurs s'attendent à de meilleures augmentations de salaire, compte tenu du coût de la vie actuel, et qu'ils ont indiqué à l'employeur qu'il n'avait pas encore offert suffisamment pour en venir à une entente.

Au dire du syndicat, les travailleurs de la Voie maritime gèrent le transit de plus de 200 millions de tonnes de marchandises chaque année et méritent des salaires équitables pour le travail vital et exigeant qu'ils accomplissent . Le réseau maritime de 3700 kilomètres dans lequel se trouve la Voie maritime du Saint-Laurent s'étend de l'océan Atlantique jusqu'aux Grands Lacs.

Malgré le vote de grève, des négociations doivent avoir lieu la semaine prochaine, du 17 au 19 octobre, a encore fait savoir Unifor.