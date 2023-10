À Toronto, des ouvriers ont finalement extirpé mercredi la dernière portion d'une foreuse qui était coincée à 18 mètres sous terre depuis plus d'un an et demi, après s'être enchevêtrée dans les tirants d'acier souterrains de condominiums.

La Ville n'a pas encore la facture finale de l'opération de sauvetage qui a pris des mois.

Toutefois, la note risque de s'élever à des millions de dollars , concède la mairesse Olivia Chow, qui promet un rapport à la suite de l'enquête qui a été lancée dans le dossier.

Je suis heureux de voir [la foreuse] hors de terre. Ça a pris beaucoup trop de temps.

Le microtunnelier de 5 m de longueur par 1,5 m de largeur devait creuser un tunnel pour une nouvelle conduite d'égout dans l'ouest de Toronto, sous le tunnel du métro.

Toutefois, à 7 m de la fin du tronçon prévu de 282 m, la foreuse télécommandée s'est retrouvée prise au piège dans les tirants souterrains de condominiums.

Le coût du projet d'égout est déjà passé de 9 millions à au moins 25 millions. M. Raisanen espère que la majorité des travaux seront terminés avant la fin de l'année, maintenant que la foreuse a été extirpée.

Il soutient qu'il aurait été encore plus coûteux de la laisser sous terre, parce que le tracé de la conduite d'eaux usées aurait dû être modifié, notamment.

D'après des renseignements fournis par Lucas Powers, de CBC News