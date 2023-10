Nouvelle clinique médicale privée à Jonquière

Une nouvelle clinique médicale privée voit le jour sur le boulevard du Royaume dans l’arrondissement de Jonquière. L’établissement n’est pas chapeauté par des médecins, mais plutôt par un infirmier praticien spécialisé (IPS), propriétaire de l’endroit.

Kevin Girard a lancé IPS Santé Plus dans le but de faciliter les consultations pour des urgences mineures, des renouvellements de médication ou des bilans de santé. En plus de lui, son équipe est composée de deux infirmières et d’une secrétaire médicale. La clinique possède six salles médicales fonctionnelles.

On a monté le projet de A à Z. Notre but, c’est vraiment que les gens appellent le matin et ait un rendez-vous en après-midi.

Les coûts varient entre 95 $ et 160 $, dépendamment de la situation, en plus d’une inscription unique au coût de 35 $.

Kevin Girard explique que plusieurs petits problèmes de santé courants peuvent facilement être pris en charge par des infirmiers praticiens spécialisés comme lui.

Je peux poser des diagnostics sur des maladies courantes en bureau, déterminer des traitements médicaux, prescrire des examens et de la médication. Alors au niveau des IPS on est quand même assez autonome , a-t-il mentionné en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Si les patients ont des problèmes de santé qui ne peuvent être solutionnés par les employés de la clinique, ils sont référés à d’autres ressources ou spécialistes.