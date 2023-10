La Ville de Winnipeg compte introduire de nouvelles exigences pour les locations à court terme. Un rapport proposé au conseil municipal prévoit des redevances annuelles allant de 260 $ à 1560 $.

Les habitants de Winnipeg qui proposent des logements à court terme sur des sites web tels qu’Airbnb disposent désormais d’une liste détaillée des frais qu’ils pourraient payer en 2024, si le conseil municipal approuve une nouvelle série de règlements.

Au début de l’année, le conseil municipal a voté en faveur de l'imposition d'une limite sur le nombre de locations à court terme que des propriétaires peuvent avoir et de la mise en place d’un ensemble d’exigences en matière de permis et d’inspections.

Un rapport qui est à l’ordre du jour du comité exécutif pour la semaine prochaine stipule que chaque unité de location à court terme, ainsi que les plateformes de réservation en ligne, doit détenir un permis d’exploitation valide.

Le rapport comprend une répartition des redevances annuelles que les propriétaires doivent payer, allant de 260 $ pour les résidences principales et des montants de 260 $et 1 560 $ pour les résidences non principales, en fonction de leur taille.

Répartition des frais de permis pour les locations à court terme : Type de location Redevances annuelles en dollars canadiens Résidence principale 260 $ Résidence non principale (une chambre) 260 $ Résidence non principale (deux chambres) 520 $ Résidence non principale (trois chambres) 780 $ Résidence non principale (quatre chambres) 1040 $ Résidence non principale (cinq chambres) 1300 $ Résidence non principale (six chambres) 1560 $ Plateforme (moins de 100 inscriptions) 1000 $ Plateforme (101-500 inscriptions) 2500 $ Plateforme (plus de 500 inscriptions) 5 000 $ Source : Ville de Winnipeg

Si cette motion est adoptée, les locations de courte durée seront soumises à la taxe sur l'hébergement de 5 %.

Le régime de permis imposerait des normes minimales et exigerait des propriétaires qu’ils autorisent les inspecteurs de la Ville de Winnipeg à pénétrer dans leurs propriétés chaque année.

La Ville estime qu’il y aura environ 900 unités qui opèrent avec un permis valide à Winnipeg, chaque année. Les revenus liés à ces locations à court terme sont estimés à 566 000 $ par an, avec environ 900 000 $ de plus provenant de la taxe sur l'hébergement.

Le rapport indique également que la Ville devra embaucher six employés à temps, ce qui lui coûterait des frais annuels d’environ 441 000 $.

Le mois dernier, le comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement a ajourné une audience sur les modifications du règlement de zonage qui autoriserait les locations à court terme dans toutes les zones résidentielles.

La présidente du comité, Sherri Rollins, a indiqué qu’elle souhaitait attendre que le comité exécutif de politique générale examine les règles d’octroi de permis avant de voter sur les règlements de zonage.

Le conseil municipal se prononcera sur ces règlements dans le courant du mois.