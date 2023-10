Le maire d’Edmonton propose de réinjecter 5 M$ au budget de déneigement et de déglaçage

Edmonton pourrait réinjecter plus de 5 millions de dollars dans son budget de déneigement et de déglaçage au cours des trois prochaines années afin de rendre les trottoirs et les chemins vers les arrêts de transport en commun plus sûrs, suggère le maire de la capitale, Amarjeet Sohi.

Il a présenté mercredi une motion visant à ajouter 5,1 millions de dollars au budget de déneigement, après que le comité d'urbanisme du conseil municipal a discuté d'une baisse des services d’entretien de déneigement prévue pour cette année.

Selon Amarjeet Sohi, la réinjection de fonds permettra de sécuriser l'accès aux stations de bus et de train léger.

Le maire de la capitale albertaine, Amarjeet Sohi, affirme que la motion budgétaire est un investissement dans la population d'Edmonton et les gens qui visitent la ville en hiver.

Il s'agit d'investir dans les gens , a-t-il affirmé lors de la réunion de mercredi. C'est investir dans la façon dont les gens expérimentent l'hiver, c'est investir dans deux services essentiels : la neige et la glace ainsi que les transports en commun.

Le budget actuel de la ville prévoit que le déneigement manuel des arrêts de bus, des chemins piétonniers et des infrastructures publiques prendra jusqu'à 22 jours, au lieu des 13 jours enregistrés l'année dernière.

L'administration a également indiqué que les trottoirs, les stationnements, les rampes d'accès pour les fauteuils roulants, les ponts et les escaliers pourraient prendre six jours, soit une augmentation de deux jours par rapport à 2022.

Le conseil municipal se réunira le 24 octobre pour débattre et voter sur la motion présentée par le maire.

Lors des discussions budgétaires de décembre dernier, le conseil municipal a rejeté une augmentation permanente du budget annuel de déneigement et de déglaçage. Ce budget, qui s'élève actuellement à 61 millions de dollars, aurait permis d'améliorer les services en 2022 et pendant la première partie de l'année 2023.

Recommandations du conseil consultatif

Edmonton Transit Service Advisory Board (ETSAB), le conseil consultatif des services de transport en commun de la ville, recommande également à la municipalité de prioriser le déneigement des sentiers et des trottoirs.

Il s'agit [...] de s'assurer que tous les usagers, peu importe leur mobilité, ne risquent pas de glisser et de se blesser.

Les conclusions de l' ETSAB sont présentées dans un rapport abordé mercredi qui constitue un examen de la mobilité hivernale et de l'accessibilité des sentiers menant aux arrêts de transport en commun.

Les membres du conseil encouragent également une plus grande communication entre les opérations de la ville et le service de transport en commun d'Edmonton. Ils demandent aux chauffeurs d'autobus de la ville de s'efforcer de respecter les horaires affichés afin de maximiser les correspondances des usagers.

Edmonton Transit Service Advisory Board recommande à la municipalité de prioriser le déneigement des sentiers et des trottoirs qui mènent aux différents arrêts de transport en commun.

De plus, l' ETSAB encourage la création de plus d'abris aux arrêts de bus qui n'ont actuellement que des panneaux ou des bancs.

Carrie Hotton-MacDonald, directrice d'agence de l'Edmonton Transit Service, a déclaré qu'elle avait des inquiétudes quant aux abribus chauffés. Elle évoque notamment le coût de leur installation et les risques accrus de vandalisme.

En 2022, la ville a dépensé environ 350 000 dollars pour réparer 1600 panneaux de verre dans les abribus qui avaient été vandalisés ou endommagés.

Depuis la pandémie, nous avons constaté une augmentation [de vandalisme d’abribus] d'année en année , a estimé Carrie Hotton-MacDonald.

Le service de transport en commun d'Edmonton collabore avec le département d'urbanisme de l'Université de l'Alberta à une étude visant à déterminer les équipements et la conception des abribus pour les années à venir.

