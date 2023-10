Opération policière en cours à Cacouna

Des résidents de Place St-Georges à Cacouna ont dû être évacués mercredi soir en raison d'une opération policière auprès d'un homme en crise.

La Sûreté du Québec a été appelée peu avant 20 h et confirme que l'opération est toujours en cours.

Selon la mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume, un homme armé est barricadé à l'intérieur de l'immeuble locatif Place St-Georges, qui est situé au cœur du village.

Elle affirme avoir été mise au courant vers 21 heures, mercredi soir.

Je me suis rendue au bureau municipal, le quartier général est rendu au bureau municipal et on a commencé à évacuer des gens qui ont été accueillis à la salle municipale , a-t-elle expliqué en entrevue à Info-réveil.

Les gens, c'est sûr qu'ils commencent à être fatigués, mais leur vie n'est pas en danger.

La Sûreté du Québec précise qu'un périmètre de sécurité a été érigé et que toutes les personnes qui devaient être évacuées l'ont été.

Les policiers demandent également aux citoyens d'éviter le secteur.

Plus de détails à venir