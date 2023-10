Du cannabis trifluvien bientôt sur les tablettes de la SQDC

Environ cinq ans après la légalisation du cannabis au Canada, les produits d’une entreprise de Trois-Rivières seront disponibles à la Société québécoise du cannabis (SQDC). Déjà présent en Ontario et en Europe, le cannabis de Sumo arrivera le 6 novembre sur les tablettes de toutes les succursales.

Sumo, c'est le fruit du rêve d'un groupe d'amis, des amateurs de cannabis de qualité, qui voient grand. La production a débuté il y a un an et demi, grâce à un investissement de 15 millions $.

Dans 10 ans, je nous vois comme une compagnie craft avec une gamme de produits assez diversifiés et avec une équipe de travail super heureuse , affirme le cofondateur et directeur d'usine chez Sumo Cannabis, Jonathan Bossé.

L'entreprise Sumo possède un bâtiment de 30 000 pieds carrés à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Sumo dit avoir de l'espace pour ses ambitions à Trois-Rivières. On a de la place pour faire encore six salles de floraison si on le voulait et on a de la place pour avoir encore trois usines comme celles qu'on a présentement , soutient-il.

Sumo compte deux salles de floraison de quatre étages qui peuvent accueillir chacune 3200 plants. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Les salles de floraison de l'entreprise comportent un système aéroponique sur quatre étages qui serait unique au monde, selon l'entreprise. Aéroponique, c'est un système qui n'a pas de terre, aucun substrat. Les racines sont dans le vide, complètement , explique Jonathan Bossé.

L'extraction, mais aussi le séchage se font de manière artisanale chez Sumo, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

L'entreprise se décrit comme un petit joueur dans l'industrie avec sa production de 160 kg par mois. Elle compte actuellement vingt employés.

D’après le reportage de Charles-Antoine Boulanger